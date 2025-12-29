29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
1-5
29 Aralık
Roma-Genoa
22:45
29 Aralık
Angola-Mısır
19:00
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
19:00
29 Aralık
Zambia-Fas
22:00
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
22:00
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
23:15
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
21:00
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
22:45
29 Aralık
Leicester City-Derby County
22:45
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
23:15

Trabzonspor, Karşıyaka'nın gözde ismini istiyor!

Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de talip olduğu Karşıyaka'nın genç yıldız adayı Adem Yeşilyurt'a talip oldu.

calendar 29 Aralık 2025 15:34
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trabzonspor, Karşıyaka'nın gözde ismini istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Karşıyaka'nın bu sezon vitrine çıkardığı 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt'a Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Trabzonspor resmen talip oldu.

ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Adı Fenerbahçe ve Avrupa kulüpleriyle de anılmaya başlayan Adem için Trabzon kurmaylarının Karşıyaka yönetimiyle temasa geçtiği ancak iki kulübün bonservis bedeli konusunda anlaşamadığı öğrenildi.

Karşıyaka'nın talep ettiği bonservisle Trabzonspor'un önerdiği rakam arasında büyük fark olduğu belirtildi. Yıllar sonra altyapıdan yıldız adayı çıkarmanın mutluluğunu yaşayan Karşıyaka, gelişimini tamamlamasını istediği Adem'e gelen teklifler için aceleci davranmayacak.

BU SEZON NE YAPTI?


Adem Yeşilyurt, bahis soruşturmasında as futbolcuların ceza alması sonrasında profesyonel olup ilk 11'de forma giydiği 5 maçta 1 gol, 2 asistle oynamıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.