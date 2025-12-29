29 Aralık
Spor dünyasından, şehit olan polisler için başsağlığı mesajı!

Spor federasyonları ve spor kulüpleri, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polisler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Spor dünyasından, şehit olan polisler için başsağlığı mesajı!
Spor federasyonları ve spor kulüpleri, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polisler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sitesinde yen alan mesajda, "Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına, emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı, yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar dileriz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ise başsağlığı mesajında, şu görüşlere yer verdi:



"Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı, yaralı polislerimize ise acil şifalar diliyoruz."

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Eczacıbaşı, Bahçeşehir Koleji ve spor dünyasından birçok kulüp de yayımladığı mesajlarda şehit polislere başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi.

TRABZONSPOR

Trabzonspor Kulübü, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polislere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, Emniyet Teşkilatımıza sabır ve başsağlığı, yaralı polislerimize acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, "Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda hain saldırı sonucu şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet; Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı, yaralanan polislerimize acil şifalar diliyoruz." mesajını paylaştı.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, "Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı; yaralı polislerimize acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

GALATASARAY

Galatasaray, "Yalova'da terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışma sonucu şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına, Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı, yaralı polislerimize ise acil şifalar dileriz." açıklamasında bulundu.

