Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer dönemine hazırlanan Kocaelispor, kadrosunu güçlendirmek için temaslarını sürdürüyor.
Yeşil-siyahlıların, Beşiktaş'ta bu sezon düzenli forma şansı bulamayan deneyimli orta saha Salih Uçan ile yakından ilgileniyor.
31 yaşındaki futbolcunun durumunu takip eden Kocaelispor yönetimi, şartların oluşması halinde resmi adımlar atmaya hazırlanıyor. Teknik heyetin de yerli rotasyonunu güçlendirme planı doğrultusunda bu transfere sıcak bakıyor.
YERLİ KONTENJAN PLANI
Mevcut durumda yalnızca bir yerli transfer hakkı bulunan Kocaelispor'un, kadrodan bir yerli oyuncuyla yollarını ayırarak iki yerli takviye yapmayı hedefliyor.
Kocaelispor'da Selçuk İnan'ın ilk transferi Beşiktaş'tan
Kocaelispor, Beşiktaş'ta düzenli forma şansı bulamayan Salih Uçan ile yakından ilgileniyor.
Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer dönemine hazırlanan Kocaelispor, kadrosunu güçlendirmek için temaslarını sürdürüyor.
Beşiktaş
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray'da devre arası sendromu!
-
9
Fenerbahçe'nin golcüde B planı!
-
8
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi! Sergen Yalçın'dan kesin veto
-
7
Ertan Torunoğulları: "Transfer görüşmelerinden geliyorum"
-
6
Necip Uysal ile Sergen Yalçın arasında olay yaratan telefon görüşmesi!
-
5
Galatasaray'da Lookman operasyonu! Osimhen Devrede
-
4
Fenerbahçe'de dev tepki; Oğuz Aydın
-
3
Can Armando Güner, 18'inde Aslan oluyor
-
2
Erden Timur'un ifadesi ortaya çıktı
-
1
Erden Timur'un ifade işlemleri sona erdi
- 16:45 Anadolu Efes'ten oyun kurucu transferi: Saben Lee
- 16:44 Boksör Anthony Joshua trafik kazasına karıştı: İki ölü
- 16:32 MKE Ankaragücü olağanüstü genel kurula gidiyor
- 16:30 İstanbulspor, Adana deplasmanında 5 gollü galip!
- 16:19 Vanspor, sol kanat oyuncusu Hostikka ile ön protokol imzaladı
- 16:16 Kocaelispor'da Selçuk İnan'ın ilk transferi Beşiktaş'tan
- 15:57 Kasımpaşa'dan Beşiktaşlı Taylan Bulut'a kanca!
- 15:34 Trabzonspor, Karşıyaka'nın gözde ismini istiyor!
- 15:22 Flamengo, Filipe Luis ile uzattı!
- 14:55 Ronaldo'dan geleceği için açıklama!
- 14:50 Muğlaspor'dan son üç maçta üç beraberlik
- 14:47 Ayın golü seçimi sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken paylaşım
- 14:45 Söke 1970'te dört genç deneniyor
- 14:41 Real Madrid, Vinicius Junior'un yerine gelecek ismi belirledi!
- 14:40 Ege takımlarını düşme korkusu sardı
- 14:29 CSKA Moskova'dan Oğuz Aydın hamlesi!
- 14:15 Futbolun efsane ismi Pele, vefatının üçüncü yılında anılıyor
- 14:04 Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu!
- 13:46 Süper Lig'de ilk yarının kart raporu
- 13:37 Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy transferinin perde arkası!
- 13:23 Spor dünyasından, şehit olan polisler için başsağlığı mesajı!
- 13:10 Kadınlar Basketbol Ligi'nde 14. hafta heyecanı
- 13:07 Bahçeşehir Koleji'nin konuğu Veolia Towers!
- 13:04 İşte Türk basketbolunda 2025 böyle geçti!
- 13:00 Hawks, Anthony Davis takası fikrine "oldukça ilgili"
- 12:59 Josh Hart en az 3 maç yok
- 12:59 Altınordu ilk yarıyı kötü bitirdi
- 12:58 Raptors, Mo Bamba ile anlaştı
- 12:57 Anthony Davis, takas olsa da olmasa da kontrat uzatmak istiyor
- 12:56 NBA'den Alvarado'ya 2, Williams'a 1 maç ceza
- 12:56 Beşiktaş GAİN'in ligde bileği bükülmüyor
- 12:53 Somaspor'da transfer başlıyor
- 12:53 Ousmane Dembele, 2025'teki performansıyla iz bıraktı!
- 12:48 Göztepe filede Ezgi'yi aldı
- 12:48 Türk Telekom Erkek Basketbol, Buducnost VOLI deplasmanında!
- 12:46 Ertuğrul Doğan: "Transferleri değerlendiriyoruz!"
- 12:45 Galatasaray'dan Yunus Akgün'e vize yok!
- 12:35 Rosatom Satranç Kupası'nda ödüller sahiplerini buldu
- 12:33 Ertan Torunoğulları: "Transfer görüşmelerinden geliyorum"
- 12:32 Galatasaray'dan transferde Elye Wahi harekatı!
- 12:30 Milli Tekvandocu Kübra Dağlı'nın gözü dünya şampiyonluğunda
- 12:29 Göztepe, talipleri bekliyor!
- 12:24 Galatasaray'da orta sahaya 3 aday
- 12:23 Para yüzücü 11 yaşındaki Muhammed Ali'nin milli takım hayali
- 12:17 Hakkari'deki Gençlik Kampı'nda yaklaşık 8 bin öğrenci kayakla tanıştı
- 12:17 Euroleague'de ilk yarı sona eriyor!
- 12:15 Galatasaray'dan stoper harekatı; İşte listedeki 3 yıldız
- 12:06 Beşiktaş için transferde Tyrique George fırsatı!
- 12:00 Beşiktaş'a Barcelona'dan bedelsiz kanat transferi!
- 11:42 Erden Timur'un ifadesi ortaya çıktı
- 11:29 Fenerbahçe'nin gündemindeki Timber için Galatasaray devrede!
- 11:23 Eren Elmalı cezasını bitirdi, formasını geri istiyor!
- 11:01 Osimhen için dikkat çeken sözler: "Gerçek bir canavar"
- 10:57 Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'ın kasasını dolduracak!
- 10:35 Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçları
- 10:34 Trabzonspor'un rotası Belçika!
- 10:31 Trabzonspor'da 5 ayrılık kararı!
- 10:26 Nkunku'da Tedesco etkisi!
- 10:24 Göztepe'den Yusuf Demir hamlesi
- 10:23 Jaouen Hadjam'dan Beşiktaş'a kötü haber!
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Real Madrid, Vinicius Junior'un yerine gelecek ismi belirledi!
Ousmane Dembele, 2025'teki performansıyla iz bıraktı!
Inter, liderlik koltuğunu bırakmadı
Tottenham nefes aldı, Crystal Palace bunalımda
Sunderland ile Leeds United yenişemedi
Napoli, Höjlund ile tam gaz yarışta
Kenan Yıldız'ın Juventus'ta yeni maaşı ortaya çıktı!
Milan kazandı: Nkunku'dan bu sezon ilk!
Roma, Raspadori için Atletico Madrid'in cevabını bekliyor
PSG'den savunmaya 45 milyon euroluk hamle!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|17
|13
|3
|1
|39
|12
|42
|2
|Fenerbahçe
|17
|11
|6
|0
|39
|14
|39
|3
|Trabzonspor
|17
|10
|5
|2
|33
|20
|35
|4
|Göztepe
|17
|9
|5
|3
|21
|9
|32
|5
|Beşiktaş
|17
|8
|5
|4
|30
|22
|29
|6
|Samsunspor
|17
|6
|7
|4
|22
|20
|25
|7
|Başakşehir
|17
|6
|5
|6
|27
|18
|23
|8
|Kocaelispor
|17
|6
|5
|6
|15
|17
|23
|9
|Gaziantep FK
|17
|6
|5
|6
|24
|30
|23
|10
|Alanyaspor
|17
|4
|9
|4
|16
|14
|21
|11
|Gençlerbirliği
|17
|5
|3
|9
|21
|24
|18
|12
|Rizespor
|17
|4
|6
|7
|20
|24
|18
|13
|Konyaspor
|17
|4
|5
|8
|21
|29
|17
|14
|Kasımpaşa
|17
|3
|6
|8
|14
|24
|15
|15
|Antalyaspor
|17
|4
|3
|10
|16
|31
|15
|16
|Kayserispor
|17
|2
|9
|6
|16
|33
|15
|17
|Eyüpspor
|17
|3
|4
|10
|10
|24
|13
|18
|Karagümrük
|17
|2
|3
|12
|14
|32
|9