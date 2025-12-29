Kocaelispor'da Selçuk İnan'ın ilk transferi Beşiktaş'tan

Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer dönemine hazırlanan Kocaelispor, kadrosunu güçlendirmek için temaslarını sürdürüyor.



Yeşil-siyahlıların, Beşiktaş'ta bu sezon düzenli forma şansı bulamayan deneyimli orta saha Salih Uçan ile yakından ilgileniyor.



31 yaşındaki futbolcunun durumunu takip eden Kocaelispor yönetimi, şartların oluşması halinde resmi adımlar atmaya hazırlanıyor. Teknik heyetin de yerli rotasyonunu güçlendirme planı doğrultusunda bu transfere sıcak bakıyor.



YERLİ KONTENJAN PLANI



Mevcut durumda yalnızca bir yerli transfer hakkı bulunan Kocaelispor'un, kadrodan bir yerli oyuncuyla yollarını ayırarak iki yerli takviye yapmayı hedefliyor.







