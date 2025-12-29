29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
1-133'
29 Aralık
Roma-Genoa
22:45
29 Aralık
Angola-Mısır
19:00
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
19:00
29 Aralık
Zambia-Fas
22:00
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
22:00
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
23:15
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
21:00
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
22:45
29 Aralık
Leicester City-Derby County
22:45
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
23:15

Muğlaspor'dan son üç maçta üç beraberlik

Muğlaspor, ligde oynadığı son üç maçtan da beraberlikle ayrılarak liderlik yarışında önemli puanlar kaybetti.

calendar 29 Aralık 2025 14:50
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Muğlaspor, ilk yarının son haftasında evinde Kastamonuspor'la 1-1 berabere kalıp devreye 2'nci sırada girdi. Yeşil-beyazlılar, son 3 maçından ise beraberlikle ayrıldı. Bu maça kadar Karaman FK ve Şanlıurfaspor'la (D) golsüz berabere kalan yeşil-beyazlılar, Kastamonuspor'la da yenişemedi.


Şampiyonluk yarışında 3 maçta 6 puan bırakan Muğlaspor, 42 puana sahip liderliği devralan Batman Petrolspor'un 4 puan gerisine düştü.

7 MAÇ SONRA GOL YEDİ

Muğlaspor, 7 maç sonra kalesinde gol gördü. Ankaragücü, Beyoğlu Yeni Çarşıspor, Altınordu ve Karacabey Belediyespor'u 1-0, Batman Petrolspor'u da 2-0 yenen yeşil-beyazlılar Karaman FK ve Şanlıurfaspor'la golsüz berabere kalmıştı. Kastamonuspor maçında 10'uncu dakikada 1-0 öne geçen Ege temsilcisi, 63'üncü dakikada topu ağlarında gördü.


Teknik direktör Besim Durmuş, beraberlik serisini bozamadıklarını belirterek, "İkinci yarıda yarış devam edecek. Maçlar daha zorlu geçecek. Biz de çok çalışıp zirve mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
