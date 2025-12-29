Muğlaspor'dan son üç maçta üç beraberlik

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Muğlaspor, ilk yarının son haftasında evinde Kastamonuspor'la 1-1 berabere kalıp devreye 2'nci sırada girdi. Yeşil-beyazlılar, son 3 maçından ise beraberlikle ayrıldı. Bu maça kadar Karaman FK ve Şanlıurfaspor'la (D) golsüz berabere kalan yeşil-beyazlılar, Kastamonuspor'la da yenişemedi.Şampiyonluk yarışında 3 maçta 6 puan bırakan Muğlaspor, 42 puana sahip liderliği devralan Batman Petrolspor'un 4 puan gerisine düştü.Muğlaspor, 7 maç sonra kalesinde gol gördü. Ankaragücü, Beyoğlu Yeni Çarşıspor, Altınordu ve Karacabey Belediyespor'u 1-0, Batman Petrolspor'u da 2-0 yenen yeşil-beyazlılar Karaman FK ve Şanlıurfaspor'la golsüz berabere kalmıştı. Kastamonuspor maçında 10'uncu dakikada 1-0 öne geçen Ege temsilcisi, 63'üncü dakikada topu ağlarında gördü.Teknik direktör Besim Durmuş, beraberlik serisini bozamadıklarını belirterek,dedi.