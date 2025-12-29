29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
1-5
29 Aralık
Roma-Genoa
22:45
29 Aralık
Angola-Mısır
0-065'
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
1-264'
29 Aralık
Zambia-Fas
22:00
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
22:00
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
23:15
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
21:00
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
22:45
29 Aralık
Leicester City-Derby County
22:45
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
23:15

West Ham'da Bilic ihtimali güçleniyor

Slaven Bilic, kötü sonuçlar sonrası baskı altındaki Nuno Espirito Santo'nun yerine West Ham United'ın teknik direktör adayları arasında öne çıktı.

calendar 29 Aralık 2025 19:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Slaven Bilic, West Ham United'ın ilgisini çekmiş durumda. Hammers, Londra Stadyumu'nda alınan kötü sonuçlar serisinin ardından artan baskı altında olan Nuno Espirito Santo ile yollarını ayırmayı değerlendiriyor.
 
Bu nedenle Hırvat teknik adam, Doğu Londra ekibinde Portekizli çalıştırıcının yerine geçebilecek adaylar arasında öne çıkmış durumda.
 
SLAVEN BILIC'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
 
Slaven Bilic, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük dünyasına adım attığından bu yana inişli çıkışlı bir süreç yaşadı. 
 
Hırvat çalıştırıcı, futbolculuk kariyerine Hajduk Split'te başlayıp yine burada noktaladı; bu iki dönem arasında Almanya ve Premier Lig'de forma giydi. Ayrıca Hırvatistan Milli Takımı'nda 44 kez görev aldı.
 
57 yaşındaki Bilic, teknik direktörlüğe 2001 yılında başladı. Kariyeri boyunca Hajduk Split, Hırvatistan U21, Hırvatistan Milli Takımı, Lokomotiv Moskova, Beşiktaş, West Ham United, Al-Ittihad, West Bromwich Albion, Beijing Guoan, Watford ve Al-Fateh'i çalıştırdı. Son olarak görev yaptığı Al-Fateh'ten bir yılı aşkın süre önce ayrıldı.
 
Hırvat teknik adamın en verimli dönemleri West Ham ve Beşiktaş'ta geçti. Ancak buna rağmen teknik direktörlük kariyerinde henüz bir kupa kazanmış değil.
 
Yine de Bilic'in piyasadaki değeri yüksek ve West Bromwich Albion'dan ayrıldığından bu yana ilk kez Premier Lig'e dönüş ihtimali, Nuno Espirito Santo'nun West Ham'daki geleceğine dair belirsizlikler nedeniyle gündemde.
 
PREMIER LİG'E DÖNÜŞ MÜ?
 
West Ham United, Nuno Espirito Santo'yu göreve getirmeden önce Slaven Bilic'i yeniden takımın başına geçirmeyi düşünmüştü. 
 
Devam eden ilginin anlaşılır bir nedeni var; zira Hammers, Nuno üzerindeki baskının artmasıyla birlikte yeni bir teknik direktör arayışını sürdürüyor. Portekizli çalıştırıcı, yönettiği 13 maçta sadece 2 galibiyet alarak beklentilerin altında kaldı.
 
Doğu Londra temsilcisi küme düşme hattından çıkmakta zorlanırken, Nuno Espirito Santo'nun Londra Stadyumu'ndaki geleceği belirsizliğini koruyor.
 
Kulüp seçeneklerini açık tutuyor ve Portekizli teknik adamın önümüzdeki haftalarda ayrılması durumunda Bilic, olası adaylardan biri olabilir.
 
57 yaşındaki Hırvat teknik adam, West Ham'ı yakından tanıyor; zira teknik direktörlük kariyerindeki en uzun görev süresini bu kulüpte geçirdi.
 
Ancak Nuno Espirito Santo şu an için West Ham'da acil bir görevden alma baskısı altında değil ve önümüzdeki haftalarda alınacak olumlu sonuçlar, üzerindeki baskıyı azaltabilir.
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
