West Ham'da Bilic ihtimali güçleniyor

Slaven Bilic, West Ham United'ın ilgisini çekmiş durumda. Hammers, Londra Stadyumu'nda alınan kötü sonuçlar serisinin ardından artan baskı altında olan Nuno Espirito Santo ile yollarını ayırmayı değerlendiriyor.

Bu nedenle Hırvat teknik adam, Doğu Londra ekibinde Portekizli çalıştırıcının yerine geçebilecek adaylar arasında öne çıkmış durumda.

SLAVEN BILIC'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Slaven Bilic, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük dünyasına adım attığından bu yana inişli çıkışlı bir süreç yaşadı.

Hırvat çalıştırıcı, futbolculuk kariyerine Hajduk Split'te başlayıp yine burada noktaladı; bu iki dönem arasında Almanya ve Premier Lig'de forma giydi. Ayrıca Hırvatistan Milli Takımı'nda 44 kez görev aldı.

57 yaşındaki Bilic, teknik direktörlüğe 2001 yılında başladı. Kariyeri boyunca Hajduk Split, Hırvatistan U21, Hırvatistan Milli Takımı, Lokomotiv Moskova, Beşiktaş, West Ham United, Al-Ittihad, West Bromwich Albion, Beijing Guoan, Watford ve Al-Fateh'i çalıştırdı. Son olarak görev yaptığı Al-Fateh'ten bir yılı aşkın süre önce ayrıldı.

Hırvat teknik adamın en verimli dönemleri West Ham ve Beşiktaş'ta geçti. Ancak buna rağmen teknik direktörlük kariyerinde henüz bir kupa kazanmış değil.

Yine de Bilic'in piyasadaki değeri yüksek ve West Bromwich Albion'dan ayrıldığından bu yana ilk kez Premier Lig'e dönüş ihtimali, Nuno Espirito Santo'nun West Ham'daki geleceğine dair belirsizlikler nedeniyle gündemde.

PREMIER LİG'E DÖNÜŞ MÜ?

West Ham United, Nuno Espirito Santo'yu göreve getirmeden önce Slaven Bilic'i yeniden takımın başına geçirmeyi düşünmüştü.

Devam eden ilginin anlaşılır bir nedeni var; zira Hammers, Nuno üzerindeki baskının artmasıyla birlikte yeni bir teknik direktör arayışını sürdürüyor. Portekizli çalıştırıcı, yönettiği 13 maçta sadece 2 galibiyet alarak beklentilerin altında kaldı.

Doğu Londra temsilcisi küme düşme hattından çıkmakta zorlanırken, Nuno Espirito Santo'nun Londra Stadyumu'ndaki geleceği belirsizliğini koruyor.

Kulüp seçeneklerini açık tutuyor ve Portekizli teknik adamın önümüzdeki haftalarda ayrılması durumunda Bilic, olası adaylardan biri olabilir.

57 yaşındaki Hırvat teknik adam, West Ham'ı yakından tanıyor; zira teknik direktörlük kariyerindeki en uzun görev süresini bu kulüpte geçirdi.

Ancak Nuno Espirito Santo şu an için West Ham'da acil bir görevden alma baskısı altında değil ve önümüzdeki haftalarda alınacak olumlu sonuçlar, üzerindeki baskıyı azaltabilir.