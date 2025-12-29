29 Aralık
Galatasaray'da Lookman operasyonu! Osimhen Devrede

Ademalo Lookman'ın Nijerya Milli Takımı'ndaki performansı Galatasaray'ın iştahını kabarttı. Yıldız isim, Afrika Kupası'nda 2 maçta 2 gol - 2 asist üretti. Çok uyumlu olduğu Osimhen'e de gol attırdı. Aslan'ın Mertens sonrası sıkıntı çektiği forvet arkasında oynuyor. Yönetim transfer için gaza bastı.

29 Aralık 2025 09:23
Haber: Nefes Gazetesi, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Lookman operasyonu! Osimhen Devrede
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Galatasaray, geçen sezondan beri gündeminde olan Ademola Lookman için kaynak arayışına başladı.

28 yaşındaki hücum oyuncusunun Nijerya Milli Takımı'ndaki performansı, Sarı-Kırmızılılar'ın iştahını kabarttı. Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nın C Grubu'nda Nijerya, Tunus'u 3-2 yenerken Victor Osimhen 1 gol - 1 asistle oynadı.

Beşiktaşlı Ndidi ise ikinci golü attı. Lookman 1 gol - 2 asistle maçın yıldızı olurken attığı golün pası da Osimhen'den geldi. İkide iki yapan ve son 16 turunu garantileyen Nijerya'nın 2-1 kazandığı Tanzanya maçında da ikinci golü Lookman kaydetmişti.


VICTOR OSİMHEN DEVREYE GİRECEK

2 maçta 2 gol - 2 asiste ulaşan 28 yaşındaki yıldızın Nijerya Milli Takımı'nda 4-3-1-2 dizilişinde '10 numara' pozisyonunda görev yapması ve Osimhen ile uyumu da ayrıca dikkat çekiyor.

Mertens'ten sonra forvet arkası pozisyonunu doldurmakta zorlanan, burada en iyi verimi Yunus'tan alan Teknik Direktör Buruk'un da onayıyla yönetim düğmeye bastı.

Lookman'ın ikna edilmesi için Osimhen de devreye girecek ve bu konuda bir sorun görünmüyor.

G.SARAY'I BEKLEYEN ZORLU SÜREÇ

Bu oyuncunun piyasa değeri ise 35 milyon Euro. Atalanta'nın kapıyı 50 milyon Euro'dan açması beklendiği için Galatasaray'ı zorlu bir pazarlık süreci bekliyor.  

