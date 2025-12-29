29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
1-5
29 Aralık
Roma-Genoa
22:45
29 Aralık
Angola-Mısır
19:00
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
19:00
29 Aralık
Zambia-Fas
22:00
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
22:00
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
23:15
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
21:00
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
22:45
29 Aralık
Leicester City-Derby County
22:45
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
23:15

MKE Ankaragücü olağanüstü genel kurula gidiyor

Ankaragücü, Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla 12 Ocak 2026'da olağanüstü genel kurula gidiyor.

Haber: AA
MKE Ankaragücü olağanüstü genel kurula gidiyor
MKE Ankaragücü Kulübü'nde, olağanüstü genel kurula gitme kararı alındı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Yönetim Kurulu tarafından 26.12.2025 tarih ve 227 sayılı karar ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu kararı gereği, ilk toplantının 12.01.2026 Pazartesi günü saat 14.00'te Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi, Mehtap Mahallesi, Mamak Caddesi, No 76/A Mamak/Ankara adresinde, çoğunluğunun sağlanmaması halinde ikinci toplantının 20.01.2026 Salı günü aynı saatte ve aynı yerde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılacaktır." denildi.

MKE Ankaragücü, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 28 puanla 9. sırada tamamladı.

Kulübün 23 Ekim'deki gerçekleştirilen genel kurulunda başkanlığa Nuri Muhammet Yaman seçilmişti.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
