29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
1-5
29 Aralık
Roma-Genoa
22:45
29 Aralık
Angola-Mısır
19:00
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
19:00
29 Aralık
Zambia-Fas
22:00
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
22:00
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
23:15
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
21:00
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
22:45
29 Aralık
Leicester City-Derby County
22:45
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
23:15

Kasımpaşa'dan Beşiktaşlı Taylan Bulut'a kanca!

Kasımpaşa, Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı 19 yaşındaki savunma oyuncusu Taylan Bulut'la ilgileniyor.

29 Aralık 2025 15:57
Haber: Yeni Çağ
Süper Lig'de sezonun ilk devresinde çıktığı 17 maçta 15 puan toplayan Kasımpaşa, beklentinin altında kaldı.

Bu minvalde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Kasımpaşa, Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı genç savunma oyuncusu Taylan Bulut'a talip oldu.

BEKLEDİĞİ SÜREYİ BULAMIYOR

Sezon başında Almanya Bundesliga 2 ekibi Schalke'den 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Taylan Bulut, ligin ilk devresinde sadece 4 maçta forma giyebildi. Çıktığı 4 maçta ise toplam 186 dakika oyunda kaldı. Almanya'nın alt yaş kategorilerinde de forma giyen 19 yaşındaki genç isim, istediği süreleri henüz bulabilmiş değil.



KİRALAMA FORMÜLÜ

Ara transfer dönemi için çalışmalarına devam eden Kasımpaşa, genç sağ bek Taylan Bulut'u sezon sonuna kadar kiralamak için Beşiktaş'ın kapısını çalacak. Öncelikli olarak Norveçli sağ bek Jonas Svensson ile yollarını ayırmayı hedefleyen Beşiktaş'ın kiralık teklife ne cevap vereceği ise belirsiz.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
