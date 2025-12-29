29 Aralık
Rizespor'dan Cenk Tosun açıklaması!

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Fenerbahçe'de kadro dışı durumda bulunan Cenk Tosun ile ilgilenmediklerini söyledi.

calendar 29 Aralık 2025 17:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Radyospor'da açıklamalarda bulundu ve kulübün transfer gündemine açıklık getirdi.

Bakır, Fenerbahçe'de kadro dışı durumda bulunan Cenk Tosun ile ilgilenmediklerini söyledi.

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Cenk Tosun ile ilgili hiçbir şekilde bir gündemimiz olmadı. Basınında yer alan bu haberler gerçeği yansıtmıyor. Samet Akaydin ve Alikulov gibi değerli oyuncularımız için de şu an için kulübümüze ulaşmış resmi bir talep yok. Bazı haberler maalesef iyi niyetli değil, hem kulübe hem oyuncuya zarar veriyor." dedi.


"YENİ BİR GELİŞME YOK"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kupada Beşiktaş ile oynanan maçın ardından, "İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Rodrigo Becao, Emre Mor gibi isimler geri dönecek mi?" şeklinde gelen soruya, "O konuyla ilgili herhangi bir gelişme, yeni haber yok. Yeni gelişme olursa söyleriz." yanıtını vermişti.

Fenerbahçe'de bu sezon kadro dışı kalan 34 yaşındaki Cenk Tosun'un, sarı-lacivertliler ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
