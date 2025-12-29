29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
1-5
29 Aralık
Roma-Genoa
22:45
29 Aralık
Angola-Mısır
19:00
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
19:00
29 Aralık
Zambia-Fas
22:00
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
22:00
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
23:15
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
21:00
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
22:45
29 Aralık
Leicester City-Derby County
22:45
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
23:15

Napoli'den Noa Lang için veda düşüncesi

Napoli, uygun bir teklif gelmesi halinde Noa Lang'ın ayrılmasına izin verecek.

calendar 29 Aralık 2025 18:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Napoli'den Noa Lang için veda düşüncesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Napoli, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Noa Lang ile yollarını ayırabilir.

AYRILIK DÜŞÜNCESİ

Il Mattino'da yer alan habere göre, İtalyan ekibi, 26 yaşındaki futbolcu ile yollarını ayırmayı düşünüyor.

Napoli, Noa Lang için uygun bir teklif gelmesi durumunda transfere izin verecek.

25 MİLYON EURO BONSERVİS

İtalyan ekibi Napoli, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Noa Lang için PSV Eindhoven'a 25 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Napoli forması altında 20 maçta süre bulan Hollandalı futbolcu Noa Lang, 1 kez ağları havalandırdı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.