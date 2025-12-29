Napoli'den Noa Lang için veda düşüncesi

Napoli, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Noa Lang ile yollarını ayırabilir.



AYRILIK DÜŞÜNCESİ



Il Mattino'da yer alan habere göre, İtalyan ekibi, 26 yaşındaki futbolcu ile yollarını ayırmayı düşünüyor.



Napoli, Noa Lang için uygun bir teklif gelmesi durumunda transfere izin verecek.



25 MİLYON EURO BONSERVİS



İtalyan ekibi Napoli, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Noa Lang için PSV Eindhoven'a 25 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.



Napoli forması altında 20 maçta süre bulan Hollandalı futbolcu Noa Lang, 1 kez ağları havalandırdı.



