Tayfur Bingöl'den Rafa Silva yorumu

Kocaelisporlu Tayfur Bingöl, Beşiktaş'ta yaşanan Rafa Silva kriziyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kocaelispor forması giyen Tayfur Bingöl, Beşiktaş'ta yaşanan Rafa Silva krizi üzerine görüşlerini paylaştı.
 
Ertem Şener'in Youtube kanalına konuk olan Bingöl, "Mesela Rafa Silva problemi var şu anda. Ben neden mutsuz olduğunu biliyorum. Benim görüşüm, Rafa çok iyi bir arkadaşım, beni çok seviyor, benim için, 'Çok özel bir oyuncu.' demişti çünkü 37. saniyede geçen sene gol atmıştım. Bu sene yine gol attım Kocaelispor'la. Soyunma odasına girdim. Abraham'a, 'Tayfur yine gol attı.' dedi. Rafa Silva çok özel bir oyuncu, Quaresma'dan sonra Beşiktaş'a gelen en iyi oyuncu. Benim görüşüm, kaptanlık ve 10 numara verilmediği için diyorum." dedi.
 
32 yaşındaki futbolcu, "Zaten özel bir oyuncu, onu hissettirmesi gerekiyordu Beşiktaş'ın." ifadelerini kullandı.
 
Tayfur Bingöl, "Bunlar verilse her şey düzelir miydi?" sorusuna ise, "Kesinlikle düzelirdi. Rafa Silva'nın en büyük özelliği kaptanlık rolü olması saha içerisinde, 10 numaranın verilmesi. Verilmediği için morali bozuldu. Benim görüşüm bu. Çok iyi bir insan." şeklinde cevap verdi.
 
Tayfur Bingöl, Rafa Silva için "Aynı yerde yemek yiyoruz, aynı yerde maça çıkıyoruz çok seviyor Beşiktaş'ı. Her şeyi yapmak istiyor ama o dediğim olaydan büyük ihtimal bütün enerjisi düştü." dedi.
 
"GALATASARAY ŞAMPİYON OLUR"
 
Ertem Şener'in "Kim şampiyon olur?" sorusuna tecrübeli futbolcu, "Galatasaray. Çok başarılılar 3 senedir. Alışkanlık ve doğru hareket ediyorlar. Her şeyde doğru gidiyor Galatasaray." cevabını verdi.
