Ronaldo'dan geleceği için açıklama!

Dünya futbolunun efsane isimlerinden Cristiano Ronaldo, futbolu bırakacağı zaman hakkında konuştu.Globe Soccer Awards töreninde BBC Sport'a konuşan Ronaldo,ifadelerini kullandı.Portekizli efsane, açıklamalarının devamında 1000 gol hedefini işaret ederken,ifadelerini kullandı.40 yaşındaki Ronaldo, yaşı ve beklentileri aşan performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu sezon Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 10 maçta attığı 12 golle gol krallığında zirveyi paylaşıyor. Ronaldo, Al-Nassr formasıyla tüm kulvarlarda 125 maçta 112 gol kaydetti. Portekizli efsanenin şu anda 955 golü bulunuyor. Ronaldo'nun 1000 gol hedefi için 45 gol daha atması gerekecek.