29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
1-133'
29 Aralık
Roma-Genoa
22:45
29 Aralık
Angola-Mısır
19:00
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
19:00
29 Aralık
Zambia-Fas
22:00
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
22:00
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
23:15
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
21:00
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
22:45
29 Aralık
Leicester City-Derby County
22:45
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
23:15

Ronaldo'dan geleceği için açıklama!

Portekizli efsane Cristiano Ronaldo, katıldığı ödül töreninde geleceği hakkında konuştu. Ronaldo, 1000 gol hedefine ulaşmak istediğini söyledi.

calendar 29 Aralık 2025 14:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Dünya futbolunun efsane isimlerinden Cristiano Ronaldo, futbolu bırakacağı zaman hakkında konuştu.

Globe Soccer Awards töreninde BBC Sport'a konuşan Ronaldo, "Devam etmek zor, ama hala motiveyim." ifadelerini kullandı.

1000 GOL HEDEFİ

Portekizli efsane, açıklamalarının devamında 1000 gol hedefini işaret ederken, "Tutkum hala çok yüksek ve oynamaya devam etmek istiyorum. Orta Doğu'da ya da Avrupa'da oynamam fark etmez. Futbol oynamaktan her zaman keyif alıyorum ve devam etmek istiyorum.


Hedefimin ne olduğunu biliyorsunuz. Kupalar kazanmak istiyorum ve hepinizin bildiği o sayıya (1.000 gol) ulaşmak istiyorum. Sakatlık yaşamazsam o sayıya kesinlikle ulaşacağım." ifadelerini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN PERFORMANSI

40 yaşındaki Ronaldo, yaşı ve beklentileri aşan performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bu sezon Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 10 maçta attığı 12 golle gol krallığında zirveyi paylaşıyor. Ronaldo, Al-Nassr formasıyla tüm kulvarlarda 125 maçta 112 gol kaydetti. Portekizli efsanenin şu anda 955 golü bulunuyor. Ronaldo'nun 1000 gol hedefi için 45 gol daha atması gerekecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
