29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
14:30
29 Aralık
Roma-Genoa
22:45
29 Aralık
Angola-Mısır
19:00
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
19:00
29 Aralık
Zambia-Fas
22:00
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
22:00
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
23:15
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
21:00
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
22:45
29 Aralık
Leicester City-Derby County
22:45
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
23:15

Ousmane Dembele, 2025'teki performansıyla iz bıraktı!

Ousmane Dembele, Paris Saint-Germain formasıyla kazandığı kupalar ve bireysel ödüllerle 2025 yılına damga vuran futbolcu oldu.

calendar 29 Aralık 2025 12:53
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Futbol dünyasında 2025 yılına damga vuran isim, Paris Saint-Germain'in (PSG) Fransız oyuncusu Ousmane Dembele oldu.

Geçen sene Manchester City'den İspanyol Rodri ve Real Madrid'den Brezilyalı Vinicius Junior arasında ikiye bölünen futbol camiası, bu yılki ödüllerde Dembele üzerinde fikir birliği yaptı. 

Uzun süre Portekizli Cristiano Ronaldo ve Arjantinli Lionel Messi'nin hegemonyasında kalan Altın Top ödülü, 2025'te kupalara ambargo koyan PSG'nin yıldızı Dembele'ye gitti.



Altın Top'a layık görülen Dembele, FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu da seçilerek 2025 yılında futbol dünyasının en prestijli iki ödülünü kazandı.

OUSMANE DEMBELE 

PSG'nin başarısında büyük rol oynayan Dembele, takımıyla 2025 yılını UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa zaferleriyle noktaladı.

Altın Top ve FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu gibi iki büyük ödülün yanı sıra FIFA Yılın En İyi 11'i ne giren Fransız futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de sezonun takımına seçildi.

Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusu ünvanını elde eden Dembele, Fransa'da gol krallığına ulaştı.

Geçen sezonu 53 maçta 35 golle tamamlayan Dembele, bu sezon ise 14 karşılaşmada 4 gollük performans sergiledi.

LAMINE YAMAL

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, 2025'e damga vuran oyuncular arasında yer aldı.

Yamal, Altın Top ve FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu ödüllerinde Dembele'nin ardından ikinci sırayı elde etti.

Geçen sezon 55 maçta 18 gol atan Yamal, takımıyla LaLiga, İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

FIFA Yılın En İyi 11'ine seçilen 18 yaşındaki kanat oyuncusu, LaLiga ve Şampiyonlar Ligi'nde sezonun takımına girdi.

İspanyol futbolcu Yamal, bu sezon ise çıktığı 20 maçta 9 gol kaydetti.

MUHAMMED SALAH

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, geçen sezonki performansıyla takımının Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmasında büyük rol oynadı.

Salah, Liverpool formasıyla 52 maçta 34 kez rakip fileleri havalandırdığı sezonda Premier Lig'in en iyi oyuncusu seçildi, en iyi 11'ine girdi ve gol kralı oldu.

Kariyerinin en iyi performanslarından birine imza attığı sezonun ardından bu yıl beklenen performansı sergileyemeyen 33 yaşındaki futbolcu, ilk 11'deki yerini kaybetti.

Takımdan ayrılması gündeme gelen Salah, bu sezon 20 karşılaşmada forma giydi ve 5 gole imza attı.

KYLIAN MBAPPE 

FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu ödülü oylamasında üçüncü sırayı alan Kylian Mbappe, Real Madrid'in gol yükünü sırtlayan isim oldu.

Madrid ekibinde yılın oyuncusu seçilen Fransız futbolcu, FIFA Yılın En İyi 11'ine de girdi.

Geçen sezon 59 karşılaşmaya çıkan Mbappe, 44 gol kaydetti. Bu sezona da fırtına gibi giren 27 yaşındaki yıldız futbolcu, 24 karşılaşmada 29 gol buldu.

Vitinha, Raphinha, Achraf Hakimi, Cole Palmer, Pedri, Harry Kane, Desire Doue, Nuno Mendes ve Khvicha Kvaratskhelia gibi oyuncular da sergiledikleri performansla yıl boyunca adlarından söz ettirdi.

