Para yüzücü 11 yaşındaki Muhammed Ali'nin milli takım hayali

Annesi Gülay Biçer'in yönlendirmesiyle 3 yaşında yüzmeye başlayan Muhammed Ali, yaklaşık 7 yıldır Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yıldırım Belediyesine bağlı Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde çalışmalarını sürdürüyor.Tek koluyla evde ve okulda her işini kendisi yapan havuza girerken hazırlıklarında yardım almayan Muhammed Ali, antrenörü Emrah Güngör gözetiminde haftanın 6 günü yüzme antrenmanı yapıyor.Türkiye şampiyonalarında serbest, kelebek ve sırt üstü stillerinde başarılar kazanan Muhammed Ali Biçer, milli takıma girebilmek için yaşının gelmesini bekliyor.Türkiye birinciliğini 50 metre serbest stilde 48 saniyeyle elde eden Muhammed Ali, yüzmeyi çok sevdiğini söyledi.Hedeflerine ulaşmak için yoğun çalıştığını aktaran Biçer,dedi.Biçer, çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurgulayarak şöyle devam etti:Biçer'in antrenörü Emrah Güngör de Muhammed Ali ile 2 yıldır çalıştıklarını anlattı.Giresun'daki Türkiye Şampiyonası'nda geçen yıl dünya şampiyonasının B barajını geçmeyi başardıklarını belirten Güngör, Muhammed Ali'nin 2 yıl gibi kısa sürede büyük başarılar elde ettiğini söyledi.Güngör, milli takıma girmek için 12 yaş barajını beklediklerini dile getirerekifadelerini kullandı.Türkiye Şampiyonası'nda ocak ayında en iyi dereceyi yapmayı hedeflediklerini anlatan Güngör, şunları kaydetti: