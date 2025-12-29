29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
14:30
29 Aralık
Roma-Genoa
22:45
29 Aralık
Angola-Mısır
19:00
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
19:00
29 Aralık
Zambia-Fas
22:00
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
22:00
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
23:15
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
21:00
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
22:45
29 Aralık
Leicester City-Derby County
22:45
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
23:15

Para yüzücü 11 yaşındaki Muhammed Ali'nin milli takım hayali

Yaşından dolayı henüz milli takıma girme şansını bulamayan Muhammed Ali'nin tek hedefi ülke bayrağını dalgalandırmak

29 Aralık 2025 12:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Para yüzücü 11 yaşındaki Muhammed Ali Biçer, yaşı nedeniyle henüz giremediği milli takımın hayalini kuruyor.

Annesi Gülay Biçer'in yönlendirmesiyle 3 yaşında yüzmeye başlayan Muhammed Ali, yaklaşık 7 yıldır Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yıldırım Belediyesine bağlı Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Tek koluyla evde ve okulda her işini kendisi yapan havuza girerken hazırlıklarında yardım almayan Muhammed Ali, antrenörü Emrah Güngör gözetiminde haftanın 6 günü yüzme antrenmanı yapıyor.

Türkiye şampiyonalarında serbest, kelebek ve sırt üstü stillerinde başarılar kazanan Muhammed Ali Biçer, milli takıma girebilmek için yaşının gelmesini bekliyor.


 

Milli takım için "12" gerekiyor



Türkiye birinciliğini 50 metre serbest stilde 48 saniyeyle elde eden Muhammed Ali, yüzmeyi çok sevdiğini söyledi.

Hedeflerine ulaşmak için yoğun çalıştığını aktaran Biçer, "Hedefim önce milli takıma girip, Avrupa ve dünya şampiyonluklarının ardından olimpiyatlara kadar çıkmak. Milli takıma girme süreci 12 yaşında başlıyor. Şu anda 11 yaşındayım, antrenmanlarıma devam ediyorum, süreleri geçmeye çalışıyorum." dedi.

Biçer, çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurgulayarak şöyle devam etti:

"Milli takım herkes gibi benim de hayalim. Milli takıma girip bayrağımızı olimpiyatlarda dalgalandırmak istiyorum, İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum. Gecikti bana göre ama olsun yine de daha güzel toparlanıp, daha iyi gireceğiz inşallah milli takıma. İyi gidiyoruz, antrenmanlarımız da sürüyor. Türk bayrağının gönderde dalgalanışı zihnimde canlandıkça daha hararetli bir şekilde çalışmaya devam ediyorum. 30 Ocak-1 Şubat arasında turnuva var, hararetli şekilde hazırlanıyoruz. Bazı günler uzun antrenmanlar yapıyoruz, acısını geçirmek için ertesi gün biraz daha yavaş antrenmanlar yapıyoruz. Haftanın 6 günü günde 2 saat yüzüyoruz."

 

"Seneye davet bekliyoruz"



Biçer'in antrenörü Emrah Güngör de Muhammed Ali ile 2 yıldır çalıştıklarını anlattı.

Giresun'daki Türkiye Şampiyonası'nda geçen yıl dünya şampiyonasının B barajını geçmeyi başardıklarını belirten Güngör, Muhammed Ali'nin 2 yıl gibi kısa sürede büyük başarılar elde ettiğini söyledi.

Güngör, milli takıma girmek için 12 yaş barajını beklediklerini dile getirerek "Onun için hedef yıl 2027. İnşallah milli takıma gireceğiz. Burada Muhammed Ali ile çalışmak benim için de çok büyük bir ayrıcalık çünkü çok çalışkan, yaşına göre çok olgun. Antrenmanlarda ne istiyorsak hep 2 katını vermeye çalışan bir sporcu." ifadelerini kullandı.

Türkiye Şampiyonası'nda ocak ayında en iyi dereceyi yapmayı hedeflediklerini anlatan Güngör, şunları kaydetti:

"Şu anda milli takım barajlarını geçiyoruz. Hedef yarışımız zaten 200 metre serbest. Yaşımız 11 olduğu için seneye davet almayı bekliyoruz. Şu an S4 kategorisinde yarışıyor. Yıldızlar kategorisinde 100-200 metre serbest Türkiye şampiyonu, 150 metre karışık, 50-100 sırt Türkiye şampiyonu zaten. 2027 Dünya Şampiyonası için A barajını alıp ilk dünya şampiyonasına katılacağız. 2027 yılındaki performansa göre 2028 olimpiyatlarını hedefleyeceğiz ama bundan sonraki süreçte Avrupa ve dünya şampiyonası gibi büyük organizasyonlara girmek istiyoruz. Milli takımımızı gururla temsil etmek istiyoruz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
