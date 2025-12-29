Beşiktaş'ta iki ismin bileti kesildi!

Ara transfer döneminde kadroda köklü bir değişime gitmeye hazırlanan Beşiktaş'ta gönderilecek isimler netleşmeye başladı. Siyah-beyazlılarda Necip Uysal ve Mert Günok'un ardından, iki futbolcu daha gözden çıkarıldı.



Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Jonas Svensson ve David Jurasek ile yolların ayrılması kararlaştırıldı. Yönetimin, iki oyuncunun sözleşmesini feshederek yerlerine yeni transferler yapmayı planladığı öğrenildi.



MECBUR KALMADIKÇA OYNAMADILAR

Sergen Yalçın'ın sezonun ilk yarısında zorunlu kalmadıkça forma şansı vermediği Svensson ve Jurasek'in bu hafta içinde takımdan ayrılmaları bekleniyor.Ocak 2024'te Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak transfer edilen İsveçli sağ bek Jonas Svensson, bu sezon çoğu maçta kadroya dahi giremedi. Svensson, Beşiktaş formasıyla yalnızca 10 maçta görev alırken 2 asist üretti.Sezon başında Benfica'dan 1 yıllığına kiralanan Çek sol bek David Jurasek ise 17 maçta forma giymesine rağmen gol ya da asist katkısı sağlayamadı.