29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
14:30
29 Aralık
Roma-Genoa
22:45
29 Aralık
Angola-Mısır
19:00
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
19:00
29 Aralık
Zambia-Fas
22:00
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
22:00
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
23:15
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
21:00
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
22:45
29 Aralık
Leicester City-Derby County
22:45
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
23:15

Beşiktaş'ta iki ismin bileti kesildi!

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu sonraıs Jonas Svensson ve David Jurasek ile yolların ayrılmasına karar verildi.

calendar 29 Aralık 2025 10:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ara transfer döneminde kadroda köklü bir değişime gitmeye hazırlanan Beşiktaş'ta gönderilecek isimler netleşmeye başladı. Siyah-beyazlılarda Necip Uysal ve Mert Günok'un ardından, iki futbolcu daha gözden çıkarıldı. 

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Jonas Svensson ve David Jurasek ile yolların ayrılması kararlaştırıldı. Yönetimin, iki oyuncunun sözleşmesini feshederek yerlerine yeni transferler yapmayı planladığı öğrenildi.

MECBUR KALMADIKÇA OYNAMADILAR 



Sergen Yalçın'ın sezonun ilk yarısında zorunlu kalmadıkça forma şansı vermediği Svensson ve Jurasek'in bu hafta içinde takımdan ayrılmaları bekleniyor. 

SVENSSON BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI 

Ocak 2024'te Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak transfer edilen İsveçli sağ bek Jonas Svensson, bu sezon çoğu maçta kadroya dahi giremedi. Svensson, Beşiktaş formasıyla yalnızca 10 maçta görev alırken 2 asist üretti.

JURASEK'TEN SKOR KATKISI GELMEDİ 

Sezon başında Benfica'dan 1 yıllığına kiralanan Çek sol bek David Jurasek ise 17 maçta forma giymesine rağmen gol ya da asist katkısı sağlayamadı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
