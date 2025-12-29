Fenerbahçe'ye Frattesi transferinde dev rakip!

Fenerbahçe, Joey Veerman transferinin rafa kaldırılmasının ardından orta saha için rotasını Davide Frattesi'ye çevirmişti.
Inter'in ocak döneminde göndermek istediği yıldız futbolcu için Juventus da devreye girmişti. İtalyan basınına göre Lacivert-Siyahlılar, 26 yaşındaki oyuncu için zorunlu satın alma maddesi olması şartıyla kiralık tekliflere 'evet' deme kararı aldı.
FRATTESI'NİN TERCİHİ
Hem Kanarya hem de Juve, bu maddeye karşı değil. İki takım da Inter'in şartlarını kabul etmeye hazır. Milano ekibinin başından beri önceliği, başarılı oyuncuyu ligdeki ezeli rakibi yerine Fenerbahçe'ye göndermek.
Ancak İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Frattesi'nin ilk tercihi Juventus.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon 14 maçta 499 dakika süre alan İtalyan yıldız, 2 asistlik performans sergiledi. Inter, Frattesi için 30 milyon euroluk bir bonservis bedeli bekliyor.
