Fenerbahçe'ye Frattesi transferinde dev rakip!

Fenerbahçe'nin istediği Inter orta sahası Davide Frattesi'ye Juventus da talip oldu. Inter, oyuncuyu ezeli rakibine vermek istemezken, Frattesi ilk tercih olarak Juventus'u istiyor.

29 Aralık 2025 09:50
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye Frattesi transferinde dev rakip!
Fenerbahçe, Joey Veerman transferinin rafa kaldırılmasının ardından orta saha için rotasını Davide Frattesi'ye çevirmişti.

Inter'in ocak döneminde göndermek istediği yıldız futbolcu için Juventus da devreye girmişti. İtalyan basınına göre Lacivert-Siyahlılar, 26 yaşındaki oyuncu için zorunlu satın alma maddesi olması şartıyla kiralık tekliflere 'evet' deme kararı aldı.

FRATTESI'NİN TERCİHİ


Hem Kanarya hem de Juve, bu maddeye karşı değil. İki takım da Inter'in şartlarını kabul etmeye hazır. Milano ekibinin başından beri önceliği, başarılı oyuncuyu ligdeki ezeli rakibi yerine Fenerbahçe'ye göndermek.

Ancak İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Frattesi'nin ilk tercihi Juventus.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon 14 maçta 499 dakika süre alan İtalyan yıldız, 2 asistlik performans sergiledi. Inter, Frattesi için 30 milyon euroluk bir bonservis bedeli bekliyor. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
