29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
14:30
29 Aralık
Roma-Genoa
22:45
29 Aralık
Angola-Mısır
19:00
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
19:00
29 Aralık
Zambia-Fas
22:00
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
22:00
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
23:15
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
21:00
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
22:45
29 Aralık
Leicester City-Derby County
22:45
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
23:15

Göztepe filede Ezgi'yi aldı

Göztepe, kadın voleybolda tecrübeli smaçör Ezgi Bektaş ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

calendar 29 Aralık 2025 12:48
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe filede Ezgi'yi aldı
Sultanlar Ligi'nde ilk devreyi 13 maçta aldığı 3 galibiyet, 10 yenilgiyle 11'inci sırada tamamlayan Göztepe, dış transferde Yunanistan ekibi ZAON Kifisias'tan 32 yaşındaki smaçör Ezgi Bektaş ile anlaştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Smaçör pozisyonunda oynayan 1993 doğumlu Ezgi Bektaş ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık. Son olarak ZAON Kifisias forması giyen Ezgi; kariyerinde İlbank, Fenerbahçe, PTT Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru ve Çukurova Belediyesi Spor formaları giymiştir. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Ezgi" ifadelerine yer verildi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
