Fenerbahçe'nin önerdiği maaş ortaya çıktı!

Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Souffian El Karouani'ye yıllık 1.5 milyon euro maaş önerdi.

calendar 29 Aralık 2025 09:11
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Ara transferde vites yükselten Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın ardından sol bek takviyesi için rotasını Souffian El Karouani'ye çevirdi.

F.BAHÇE'NİN SÖZLEŞME TEKLİFİ

Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, El Karouani ile yıllık 1.5 milyon Euro'dan, 4 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.


Fenerbahçe'nin oyuncuya ocak ayında imza attıracağı fakat sezon sonuna kadar Utrecht'te oynamasına izin vereceği ve haziranda İstanbul'a getireceği öğrenildi.

Hücum yönü güçlü bek profiline önem veren sarı-lacivertli ekip için futbolcunun Utrecht formasıyla 98 maçta yaptığı 5 gol-27 asistlik performans önemli bir referans olarak değerlendiriliyor.

REFERANSI AMRABAT

Souffian El Karouani, Fenerbahçe'nin ilgisine çok sıcak bakıyor. Wolfsburg, West Ham, Leeds ve Porto da 25 yaşındaki oyuncuyu istiyor yaptı ancak en iyi teklifi sarı-lacivertlilerden aldı. Ayrıca Kanarya'nın, Real Betis'e kiraladığı vatandaşı Amrabat, Fenerbahçe için kendisine referans oldu. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
