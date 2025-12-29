Fenerbahçe'nin önerdiği maaş ortaya çıktı!

Ara transferde vites yükselten Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın ardından sol bek takviyesi için rotasını Souffian El Karouani'ye çevirdi.
F.BAHÇE'NİN SÖZLEŞME TEKLİFİ
Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, El Karouani ile yıllık 1.5 milyon Euro'dan, 4 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.
Fenerbahçe'nin oyuncuya ocak ayında imza attıracağı fakat sezon sonuna kadar Utrecht'te oynamasına izin vereceği ve haziranda İstanbul'a getireceği öğrenildi.
Hücum yönü güçlü bek profiline önem veren sarı-lacivertli ekip için futbolcunun Utrecht formasıyla 98 maçta yaptığı 5 gol-27 asistlik performans önemli bir referans olarak değerlendiriliyor.
REFERANSI AMRABAT
Souffian El Karouani, Fenerbahçe'nin ilgisine çok sıcak bakıyor. Wolfsburg, West Ham, Leeds ve Porto da 25 yaşındaki oyuncuyu istiyor yaptı ancak en iyi teklifi sarı-lacivertlilerden aldı. Ayrıca Kanarya'nın, Real Betis'e kiraladığı vatandaşı Amrabat, Fenerbahçe için kendisine referans oldu.
