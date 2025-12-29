Euroleague'de ilk yarı sona eriyor!

EuroLeague'de 19. haftanın perdesi 30 Aralık Salı günü açılacak.Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda normal sezonun ilk yarısı, 30 Aralık Salı ve 2 Ocak 2026 Cuma günü yapılacak maçlarla tamamlanacak.Turnuvada 2'şer şampiyonluk elde eden Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 2 Ocak 2026 Cuma günü sahneye çıkacak.EuroLeague'de oynadığı son 9 müsabakanın 8'ini kazanan Fenerbahçe Beko, İspanya ekibi Baskonia'ya konuk olacak. Buesa Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.Bir maçı ertelenen sarı-lacivertli takım, 11 galibiyet ve 6 yenilgi sonucunda haftaya 5. sırada girdi.Euroleague'de yaptığı son 6 karşılaşmadan sadece 1 galibiyet çıkarabilen Anadolu Efes, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleye Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapacak.Organizasyonda 6 kez sahadan galibiyetle ayrılan ve 12 maçta rakiplerine mağlup olan lacivert-beyazlılar, 17. basamakta yer aldı.EuroLeague'in 19. haftasında Yunanistan ekipleri Panathinaikos AKTOR ile Olympiakos karşı karşıya gelecek.Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı ve milli oyuncular Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Panathinaikos, 2 Ocak 2026 Cuma günü TSİ 22.15'te başlayacak derbide ezeli rakibi Olympiakos'u konuk edecek.Organizasyonda çıktığı 18 müsabakada 12 galibiyet ve 6 yenilgi yaşayan Panathinaikos AKTOR, ilk yarının son haftasına 3. sırada girdi.- Maç programıEuroleague'in 19. haftasında oynanacak maçlar şöyle:22.05 Hapoel IBI (İsrail)-Zalgiris (Litvanya)22.15 LDLC ASVEL (Fransa)-Paris Basketbol (Fransa)22.30 Valencia Basket (İspanya)-Partizan (Sırbistan)22.30 Barcelona (İspanya)-Monaco (Fransa)20.00 Anadolu Efes-Kızılyıldız (Sırbistan)22.00 Baskonia (İspanya)-Fenerbahçe Beko22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Olympiakos (Yunanistan)22.30 Virtus Bologna (İtalya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)22.45 Real Madrid (İspanya)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)23.00 Bayern Münih (Almanya)-Maccabi Rapyd (İsrail)