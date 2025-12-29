Hakkari'deki Gençlik Kampı'nda yaklaşık 8 bin öğrenci kayakla tanıştı

Bakanlık tarafından, gençlerin serbest zamanlarını verimli değerlendirebilmeleri, eğitici ve kültürel faaliyetlere katılmalarını sağlamak amacıyla Hakkari'de başlatılan Gençlik Kampı devam ediyor.Birçok ilden gençlik liderleri eşliğinde gruplar halinde Hakkari'ye gelen öğrenciler, hem kentin tarihi ve doğal zenginliklerini görme hem de kayakla tanışma imkanı buluyor.2 bin 800 rakımdaki Mergabütan Kayak Merkezi'ndeki Kamp Eğitim Merkezi'nde ağırlanan 16-25 yaş aralığındaki öğrencilere, antrenörler tarafından temel kayak eğitimi veriliyor.Şu ana kadar yaklaşık 8 bin öğrencinin bu eğitimler sayesinde kayak yapma becerilerini geliştirdiği kampa, son olarak Gaziantep ve Adana'dan gençler katıldı.Merkezde amatörler için hazırlanan pistte antrenörlerden eğitim alan gençler, ilk kez kayak yapma heyecanı yaşadı.Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, kamp için çeşitli illerden gelen öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Valiliğin sağladığı imkanlarla 3 gün misafir ettiklerini söyledi.Kış döneminde öğrencilere kayak ve snowboard eğitimi verdiklerini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli antrenör Pelin Çetin ise öğrencilere kayak öğrenirken yardımcı olduklarını ifade ederek,dedi.Gaziantep'ten gelen kafile sorumlusu Şeyma Arslan da bu faaliyetin öğrenciler için ilk olduğunu anlatarak,ifadelerini kullandı.Çukurova Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Nazlıcan Mocu da kampta güzel etkinliklerin yapıldığını söyledi.Mocu,diye konuştu.