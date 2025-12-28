28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-1
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-4
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
1-0
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
3-0
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
1-1
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
0-1
28 Aralık
AC Milan-Verona
3-0
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
0-2
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
1-1
28 Aralık
Atalanta-Inter
22:45

Tottenham nefes aldı, Crystal Palace bunalımda

Tottenham, Crystal Palace deplasmanında Archie Gray'in golüyle kazandı ve 2 maçlık mağlubiyet serisini bitirdi. Ev sahibi Palace ise üst üste 3. kez sahadan yenik ayrıldı.

calendar 28 Aralık 2025 21:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Crystal Palace ile Tottenham karşı karşıya geldi. Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Tottenham, 1-0'lık skorla kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golü 42. dakikada Archie Gray kaydetti.

Konuk ekibin 17 ve 75. dakikada Richarlison ile bulduğu goller ise ofsayt gerekçesiyle VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

2 maçlık mağlubiyet serisine nokta koyan Tottenmham, puanını 25'e çıkardı. Üst üste 3. kez sahadan yenik ayrılan Crystal Palace ise 26 puanda kaldı.

Tottenham, 1 Ocak'ta Brentford ile deplasmanda karşılaşacak. Crystal Palace ise aynı gün Fulham'ı ağırlayacak.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
