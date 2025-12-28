İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Crystal Palace ile Tottenham karşı karşıya geldi. Selhurst Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Tottenham, 1-0'lık skorla kazandı.
Tottenham'a galibiyeti getiren golü 42. dakikada Archie Gray kaydetti.
Konuk ekibin 17 ve 75. dakikada Richarlison ile bulduğu goller ise ofsayt gerekçesiyle VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
2 maçlık mağlubiyet serisine nokta koyan Tottenmham, puanını 25'e çıkardı. Üst üste 3. kez sahadan yenik ayrılan Crystal Palace ise 26 puanda kaldı.
Tottenham, 1 Ocak'ta Brentford ile deplasmanda karşılaşacak. Crystal Palace ise aynı gün Fulham'ı ağırlayacak.
