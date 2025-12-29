29 Aralık
İşte Türk basketbolunda 2025 böyle geçti!

Türk basketbolu, 2025 yılında milli takımlar, kulüp, yönetici ve oyuncu düzeyinde büyük başarılar kazandı.

İşte Türk basketbolunda 2025 böyle geçti!
AA'nın 2025'te Türk sporunda yaşananlara ilişkin hazırladığı dosya haberin bu bölümünde basketboldaki önemli gelişmeler ele alındı.

Türkiye erkek ve kadın basketbol milli takımları, Avrupa Şampiyonası'nda uzun yıllar sonra en iyi derecelerine imza attı.



A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) ikinci oldu ve turnuvada 2001'in ardından ikinci kez gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı ise 7. bitirdiği EuroBasket'te 8 yıl sonra çeyrek final gördü ve 2026 Dünya Kupası eleme biletini aldı.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 2017'nin ardından ikinci kez şampiyonluk ipini göğüsledi. Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, "FIBA Onur Listesi"ne seçilen ilk Türk sporcu oldu.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, all-star seçilen ikinci Türk oyuncu ünvanını elde etti.

A MİLLİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI, 24 YIL SONRA GÜMÜŞ MADALYA KAZANDI 

Türkiye, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda altın madalyayı "kıl payı" kaçırdı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'nın başkenti Riga'nın ev sahipliği yaptığı ve büyük bölümünü üstün oynadığı final maçında Almanya'ya 88-83 yenilerek ikinci oldu.

Turnuvadaki 9 maçın 8'ini kazanan ay-yıldızlı ekip, basketbol otoritelerinin büyük takdirini topladığı EuroBasket'te 2001'in ardından ikinci kez gümüş madalya kazanma başarısı gösterdi.

Ergin Ataman, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda "En Değerli Başantrenör" seçilirken sergilediği performansla turnuvaya damga vuran Alperen Şengün de "En İyi 5" içinde yer aldı.

TÜRKİYE, KADINLARDA 8 YIL SONRA ÇEYREK FİNAL GÖRDÜ 

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 2017'nin ardından ilk kez adını çeyrek finale yazdırdı.

Avrupa Şampiyonası'nı 7. sırada bitiren ay-yıldızlı ekip, 8 yıl sonra çeyrek final gördü ve 2026 FIBA Dünya Kupası elemelerine katılma hakkı kazandı.

Turnuvanın ardından sözleşmesi sona eren Ekrem Memnun'un yerine başantrenörlüğe Andrea Mazzon'u getiren Türkiye, 11-17 Mart 2026'da bir penceresine İstanbul'un ev sahipliği yapacağı elemelerde Dünya Kupası bileti almaya çalışacak.

FENERBAHÇE BEKO, İKİNCİ KEZ AVRUPA BASKETBOLUNUN ZİRVESİNDE

Sarı-lacivertli takım, Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayarak kupanın sahibi oldu.

Fenerbahçe, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilen Dörtlü Final organizasyonunda ilk maçta Panathinaikos AKTOR'a, finalde ise Monaco'ya üstünlük kurarak 2017'den sonra adını yeniden Avrupa'nın zirvesine yazdırdı.

Sarunas Jasikevicius'un başantrenörlüğünü yaptığı sarı-lacivertliler, EuroLeague'in yanı sıra Basketbol Süper Ligi, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da şampiyonluğa ulaşarak 2025'i 4 kupayla tamamladı.

HİDAYET TÜRKOĞLU, "FIBA ONUR LİSTESİ"NDE

FIBA, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu 2026 "Onur Listesi"ne (Hall of Fame) seçti.

Anadolu Efes'te başladığı ve büyük bir bölümünü NBA'de geçirdiği 20 yıllık profesyonel kariyerine birçok başarı sığdıran, 2016'dan bu yana da TBF başkanlığı görevini yürüten Türkoğlu, "FIBA Onur Listesi"ne seçilen ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

ALPEREN ŞENGÜN, ALL-STAR RÜTBESİ ALDI 

NBA ekibi Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün, göz kamaştıran performansını all-star seçilerek taçlandırdı.

Houston Rockets formasıyla 2021'den bu yana birçok ilke imza atan 23 yaşındaki milli basketbolcu, Mehmet Okur'un (2007) ardından NBA tarihinde all-star ünvanına layık görülen ikinci Türk oyuncu oldu.

All-Star maçlarında Chuck Takımı'nın formasını giyen Alperen, 4 sayı ve 1 ribaunt üretti.

GALATASARAY, BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FİNAL OYNADI

Sarı-kırmızılı erkek basketbol takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ikinci oldu.

Yakup Sekizkök'ün başantrenörlüğünü yaptığı Galatasaray, Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanan Dörtlü Final'deki ilk maçında İspanya temsilcisi La Laguna Tenerife'i 90-80 yenerek adını finale yazdırdı.

Finalde son şampiyon Unicaja Malaga (İspanya) ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, sahadan 83-67 mağlup ayrıldı ve ikincilikle yetindi.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde ise ÇBK Mersin, finalde Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'a 66-53 yenildi.

ANADOLU EFES DÜŞÜŞE, BEŞİKTAŞ ÇIKIŞA GEÇTİ

Türk basketbolunun köklü kulüplerinden Anadolu Efes, 2025'i kupasız kapatırken Beşiktaş, 3 kulvarda şampiyonluk maçına çıktı.

Müzesinde 3 Avrupa kupası bulunan ve Basketbol Süper Ligi'nde en çok şampiyon olan takım konumundaki lacivert-beyazlı ekip, beklentileri karşılayamadı.

Lige geçen sezon yarı finalde, Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden Anadolu Efes, 2 şampiyonluk yaşadığı EuroLeague'de ise play-off oynamasına rağmen Dörtlü Final'e yükselemedi.

Beşiktaş ise başantrenör Dusan Alimpijevic yönetiminde 3 kulvarda şampiyonluğun kıyısından döndü. Siyah-beyazlı ekip, ligde, Türkiye Kupası'nda ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko'ya kaybederek ikincilik elde etti.

