Galatasaray'da devre arası sendromu!

Üst üste dördüncü şampiyonluk hedefine adım adım giden Galatasaray, devre arasında kadrosunu güçlendirmek istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk, oyunu iki yönlü oynayabilen bir orta saha ile bek takviyesi bekliyor. Ancak son beş yılın devre arası transferlerine bakıldığında sarı kırmızılıların 'karavana attığı' görülüyor. Galatasaray, son beş sezonda devre arasında toplam 21 transfer yaptı. Bu oyuncuların birçoğundan verim alamadı, 'tutan' transfer sayısı bir elin parmaklarını geçmedi.
BOŞA GİDEN PARALAR
Takıma katkı sağlamak için alınan oyuncular hem kulübeden çıkamadı hem de kulübe mali açıdan büyük yük oldu. Geçen sezon ocak ayında alınan Carlos Cuesta, Alvaro Morata ve Przemyslaw Frankowski yeni sezonu göremedi! Ahmed Kutucu kulübeye çakılı kaldı. Sadece Eren Elmalı ile Mario Lemina takıma 'cuk' oturdu. Lemina da teknik direktör Okan Buruk'un öncelikleri arasında yer almıyordu. Bu isimler için yönetim yaklaşık 35 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
ELDE VAR KAAN AYHAN
G.Saray'ın bir önceki sezon sol bek ve forvet hattını güçlendirme çabaları tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. Derrick Köhn kısa süre içinde gözden düştü, Carlos Vinicius ve Serge Aurier ise G.Saray formasıyla neredeyse hiç varlık gösteremeden sezonu tamamladı. 2022-23 döneminde Zaniolo, F.Bahçe'ye attığı gollerle hafızalarda yer edinirken sonrasında hep başka kulüplere kiralandı. Sam Adekugbe sezonu tamamlayıp gitti, geriye o dönemden sadece Kaan Ayhan kaldı.
BİR İZ BIRAKAMADILAR
2021-22 sezonunun devre arasında alınan Semih Kaya ve Bafetimbi Gomis gibi eskilerin dönüşü nostaljiden öteye geçemedi. Erick Pulgar ise büyük umutlarla geldi ancak hayal kırıklığı yaşattı. Muslera'nın sakatlığı döneminde eldivenleri giyen İnaki Pena, Uruguaylı iyileşinceye kadar vaziyeti idare etti, ardından Barcelona'ya döndü. 2020-21 sezonunda ise Henry Onyekuru, Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde öne çıkarken Mustafa Muhammed, DeAndre Yedlin, Halil Dervişoğlu üçlüsü kalıcı bir iz bırakamadı.
