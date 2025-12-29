29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
14:30
29 Aralık
Roma-Genoa
22:45
29 Aralık
Angola-Mısır
19:00
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
19:00
29 Aralık
Zambia-Fas
22:00
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
22:00
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
23:15
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
21:00
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
22:45
29 Aralık
Leicester City-Derby County
22:45
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
23:15

NBA'den Alvarado'ya 2, Williams'a 1 maç ceza

NBA, Cumartesi günü oynanan New Orleans Pelicans – Phoenix Suns karşılaşmasında yaşanan saha içi kavga nedeniyle Pelicans guardı Jose Alvarado'yu iki maç, Suns pivotu Mark Williams'ı ise bir maç men etti.

calendar 29 Aralık 2025 12:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
NBA'den Alvarado'ya 2, Williams'a 1 maç ceza
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NBA, Cumartesi günü oynanan New Orleans Pelicans – Phoenix Suns karşılaşmasında yaşanan saha içi kavga nedeniyle Pelicans guardı Jose Alvarado'yu iki maç, Suns pivotu Mark Williams'ı ise bir maç men etti.

Karar, NBA Başkan Yardımcısı ve Basketbol Operasyonları Başkanı James Jones tarafından açıklandı.

İki oyuncu da yaşanan arbede sonrası birer maçlık ceza aldı; ancak Alvarado'nun aldığı ceza iki maça çıkarıldı.


Söz konusu olay, Suns'ın Pelicans'ı 123-114 mağlup ettiği karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde yaşandı. Hakemler, Alvarado ve Williams'a teknik faul verirken, her iki oyuncu da oyundan ihraç edildi. Pozisyonda Suns'ın uzun oyuncusu Mark Williams, Alvarado'yu arkadan itti ve iki oyuncu arasında kısa sürede fiziksel bir arbede yaşandı.

ESPN'den Bobby Marks'a göre, Alvarado bu ceza nedeniyle 62.069 dolar, Williams ise 36.072 dolar maaş kaybına uğrayacak.

Alvarado, cezası nedeniyle New York Knicks ve Chicago Bulls karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Bu sezon Pelicans'ta yedek oyun kurucu rolünde görev yapan Alvarado, çıktığı 32 maçta 8,3 sayı, 3,2 asist ve 2,7 ribaund ortalamalarıyla oynuyor.

Öte yandan Mark Williams, Suns'ın Pazartesi günü Washington Wizards ile oynayacağı karşılaşmada sahada olmayacak. Williams, Phoenix'in sezona güçlü başlangıcında önemli bir rol oynadı ve maç başına 13,1 sayı ile 8,2 ribaund ortalamaları yakaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.