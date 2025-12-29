NBA, Cumartesi günü oynanan New Orleans Pelicans – Phoenix Suns karşılaşmasında yaşanan saha içi kavga nedeniyle Pelicans guardı Jose Alvarado'yu iki maç, Suns pivotu Mark Williams'ı ise bir maç men etti.Karar, NBA Başkan Yardımcısı ve Basketbol Operasyonları Başkanı James Jones tarafından açıklandı.İki oyuncu da yaşanan arbede sonrası birer maçlık ceza aldı; ancak Alvarado'nun aldığı ceza iki maça çıkarıldı.Söz konusu olay, Suns'ın Pelicans'ı 123-114 mağlup ettiği karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde yaşandı. Hakemler, Alvarado ve Williams'a teknik faul verirken, her iki oyuncu da oyundan ihraç edildi. Pozisyonda Suns'ın uzun oyuncusu Mark Williams, Alvarado'yu arkadan itti ve iki oyuncu arasında kısa sürede fiziksel bir arbede yaşandı.ESPN'den Bobby Marks'a göre, Alvarado bu ceza nedeniyle 62.069 dolar, Williams ise 36.072 dolar maaş kaybına uğrayacak.Alvarado, cezası nedeniyle New York Knicks ve Chicago Bulls karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Bu sezon Pelicans'ta yedek oyun kurucu rolünde görev yapan Alvarado, çıktığı 32 maçta 8,3 sayı, 3,2 asist ve 2,7 ribaund ortalamalarıyla oynuyor.Öte yandan Mark Williams, Suns'ın Pazartesi günü Washington Wizards ile oynayacağı karşılaşmada sahada olmayacak. Williams, Phoenix'in sezona güçlü başlangıcında önemli bir rol oynadı ve maç başına 13,1 sayı ile 8,2 ribaund ortalamaları yakaladı.