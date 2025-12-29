Fransız devi, Fenerbahçe'den istiyor!

Fenerbahçe'de ara transfer döneminde ayrılması muhtemel isimlerden biri Sebastian Szymanski.
EN BÜYÜK İLGİ LYON'DAN
Taraftarın hemen her maçta tepki gösterdiği Polonyalı oyuncu, iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılmaya sıcak bakıyor. 26 yaşındaki futbolcuya en büyük ilgi Lyon'dan.
Fransız ekibinin Szymanski'nin durumunu takip ettiği ve 'uygun' bir bedelle fırsat çıkması halinde teklif yapacağı kaydedildi.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon Fenerbahçe'de 24 maçta 1.086 dakika forma giyen Polonyalı yıldız, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
