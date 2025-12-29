29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
14:30
29 Aralık
Roma-Genoa
22:45
29 Aralık
Angola-Mısır
19:00
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
19:00
29 Aralık
Zambia-Fas
22:00
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
22:00
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
23:15
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
21:00
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
22:45
29 Aralık
Leicester City-Derby County
22:45
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
23:15

Fransız devi, Fenerbahçe'den istiyor!

Lyon, Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Sebastian Szymanski'ye teklif yapmaya hazırlanıyor.

29 Aralık 2025 09:30
Fransız devi, Fenerbahçe'den istiyor!
Fenerbahçe'de ara transfer döneminde ayrılması muhtemel isimlerden biri Sebastian Szymanski.

EN BÜYÜK İLGİ LYON'DAN

Taraftarın hemen her maçta tepki gösterdiği Polonyalı oyuncu, iyi bir teklif gelmesi halinde ayrılmaya sıcak bakıyor. 26 yaşındaki futbolcuya en büyük ilgi Lyon'dan.

Fransız ekibinin Szymanski'nin durumunu takip ettiği ve 'uygun' bir bedelle fırsat çıkması halinde teklif yapacağı kaydedildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Fenerbahçe'de 24 maçta 1.086 dakika forma giyen Polonyalı yıldız, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
