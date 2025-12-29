Trabzonspor'da 5 ayrılık kararı!

Yabancı oyuncu kontenjanında boşluk açmayı planlayan kulüp, Sikan ve Olaigbe ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.



İki futbolcunun da kiralık olarak gönderilmesi gündemde. Olaigbe'ye Süper Lig'den Kasımpaşa ve Gaziantep FK ilgi gösterirken, yurt dışından da teklifler bulunuyor. Sikan için ise en güçlü aday Danimarka temsilcisi Kopenhag.



Öte yandan teknik direktör Fatih Tekke, yerli oyuncular Serdar Saatçi ve Cihan Çanak'ın takımdan ayrılması yönünde rapor sundu. Arif Boşluk'un da Gençlerbirliği maçının ardından kadro planlaması dışında bırakıldığı, genç oyuncuya Konyaspor'un talip olduğu öğrenildi.



