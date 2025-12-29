29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
14:30
29 Aralık
Roma-Genoa
22:45
29 Aralık
Angola-Mısır
19:00
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
19:00
29 Aralık
Zambia-Fas
22:00
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
22:00
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
23:15
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
21:00
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
22:45
29 Aralık
Leicester City-Derby County
22:45
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
23:15

Fenerbahçe'nin gündemindeki Timber için Galatasaray devrede!

Adı transferde Fenerbahçe ile anılan Quinten Timber ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu için son olarak sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray'ın devreye girdiği aktarıldı.

calendar 29 Aralık 2025 11:29
Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'nin gündemindeki Timber için Galatasaray devrede!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın orta saha transfer çalışmaları hız kazanırken, Sarı- Kırmızılılar'ın listesine Feyenoord forması giyen Quinten Timber'ın eklendiği öne sürüldü.

Takvim'in haberine göre; Hollandalı futbolcu için Galatasaray cephesinin somut adımlar attığı ve oyuncunun menajeri ile kulübü Feyenoord arasında bir görüşme gerçekleştirildiği öğrenildi. Daha önce Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmadığı belirtilen Timber, Fenerbahçe'nin de radarına girmişti.

Sarı-Lacivertliler'in, hocası Domenico Tedesco'nun da beğendiği oyuncu için şartların zorlandığı ancak yapılan teklifin Timber tarafından geri çevrildiği ifade edilmişti. Ancak son gelen bilgilere göre, bu durum değişti.


GALATASARAY'A DAHA SICAK

Quinten Timber'ın Galatasaray'da forma giyme fikrine daha olumlu yaklaştığı ve Sarı-Kırmızılı ekipte şansını denemeye hazır olduğu aktarıldı. Galatasaray yönetiminin, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu için ocakta avantajlı bir transfer planı üzerinde durduğu belirtiliyor. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.