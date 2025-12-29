Fenerbahçe'nin gündemindeki Timber için Galatasaray devrede!

Galatasaray'ın orta saha transfer çalışmaları hız kazanırken, Sarı- Kırmızılılar'ın listesine Feyenoord forması giyen Quinten Timber'ın eklendiği öne sürüldü.Takvim'in haberine göre; Hollandalı futbolcu için Galatasaray cephesinin somut adımlar attığı ve oyuncunun menajeri ile kulübü Feyenoord arasında bir görüşme gerçekleştirildiği öğrenildi. Daha önce Türkiye'ye transfer olmaya sıcak bakmadığı belirtilen Timber, Fenerbahçe'nin de radarına girmişti.Sarı-Lacivertliler'in, hocası Domenico Tedesco'nun da beğendiği oyuncu için şartların zorlandığı ancak yapılan teklifin Timber tarafından geri çevrildiği ifade edilmişti. Ancak son gelen bilgilere göre, bu durum değişti.Quinten Timber'ın Galatasaray'da forma giyme fikrine daha olumlu yaklaştığı ve Sarı-Kırmızılı ekipte şansını denemeye hazır olduğu aktarıldı. Galatasaray yönetiminin, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu için ocakta avantajlı bir transfer planı üzerinde durduğu belirtiliyor.