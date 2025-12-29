Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçları 30 Aralık Salı günü yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 14. haftanın programı şöyle:
15.00 OGM Ormanspor-Beşiktaş BOA (M. Sait Zarifoğlu)
16.00 Nesibe Aydın-Dardanel Çanakkale Belediyespor (TOBB ETÜ)
17.30 Melikgazi Kayseri Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Kadir Has Kongre Merkezi)
19.30 Çimsa ÇBK Mersin-BOTAŞ (Servet Tazegül)
