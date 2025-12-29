29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
14:30
29 Aralık
Roma-Genoa
22:45
29 Aralık
Angola-Mısır
19:00
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
19:00
29 Aralık
Zambia-Fas
22:00
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
22:00
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
23:15
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
21:00
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
22:45
29 Aralık
Leicester City-Derby County
22:45
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
23:15

Luka ve LeBron toplam 58 attı, Lakers'ın yenilgi serisi sona erdi

Luka Doncic 34 sayı üretirken, LeBron James 24 sayıyla katkı verdi ve Los Angeles Lakers, Sacramento Kings'i 125-101 mağlup ederek üç maçlık yenilgi serisine son verdi.

calendar 29 Aralık 2025 10:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Luka ve LeBron toplam 58 attı, Lakers'ın yenilgi serisi sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Luka Doncic 34 sayı üretirken, LeBron James 24 sayıyla katkı verdi ve Los Angeles Lakers, Sacramento Kings'i 125-101 mağlup ederek üç maçlık yenilgi serisine son verdi.

Lakers'ta benchten gelen Nick Smith Jr. 21 sayıyla oynadı. Los Angeles ekibi bu karşılaşma öncesinde son altı maçının dördünü kaybetmişti ve bu yenilgilerin tamamı en az 13 sayı farkla gelmişti. Söz konusu süreçte, Noel Günü'nde Houston Rockets karşısında alınan 23 sayılık ağır mağlubiyet de yer alıyordu.

Kings cephesinde DeMar DeRozan 22 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Maxime Raynaud 16 sayıda kaldı. Sacramento adına altı oyuncu çift haneli sayılara ulaşsa da bu performans galibiyet için yeterli olmadı. Kings, bu sezon üst üste maç kazanmayı yalnızca bir kez başarabildi.


Rockets karşısındaki silik performansın ardından iki günden fazla süre boyunca bu mağlubiyetin etkisini yaşayan Lakers'ta, cumartesi günü bir takım toplantısı yapıldı ve pazar sabahı nadir görülen bir şut çalışması gerçekleştirildi. Bu sürecin ardından Los Angeles, maçın ikinci çeyreğinde ritmini buldu. Doncic, ilk yarıda kaydettiği 24 sayının 15'ini bu periyotta üreterek Lakers'ın devreye 68-53 üstünlükle girmesinde başrol oynadı.

Nick Smith Jr.'ın katkısı da en az Doncic kadar kritik oldu. İlk yarıda sekiz dakikada 10 sayı üreten genç oyuncu, sahadan kullandığı dört şutun tamamını isabetle gönderdi. Başantrenör JJ Redick, sol baldırındaki zorlanma nedeniyle Austin Reaves'in yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı dönemde, Arkansas çıkışlı üçüncü yıl şutör guard Smith'i bu süreçte en fazla kazanç sağlayabilecek oyuncu olarak işaret etmişti.

Galibiyetlere geri dönme konusunda kararlı bir görüntü çizen Lakers, devre arasından sonra da baskısını sürdürdü. Üçüncü çeyreğin başında Doncic, Rui Hachimura ve LeBron James'in arka arkaya bulduğu üç sayılık basketlerle başlayan 13-2'lik seri, farkın 26 sayıya çıkmasını sağladı.

Kings, son dört maçta gösterdiği savunma gelişimini bu karşılaşmada sürdüremedi. Lakers'a sahadan yüzde 52,8 isabet oranı tanıyan Kings savunması karşısında LeBron James, 13 şut denemesinin 11'ini sayıya çevirdi.

Gecenin diğer sonuçları:

Raptors 141–127 Warriors

Thunder 129–104 76ers

Wizards 116–112 Grizzlies

Trail Blazers 114–108 Celtics

Clippers 112–99 Pistons

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.