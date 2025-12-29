34 sayı üretirken,24 sayıyla katkı verdi ve Los Angeles Lakers, Sacramento Kings'i 125-101 mağlup ederek üç maçlık yenilgi serisine son verdi.Lakers'ta benchten gelenJr. 21 sayıyla oynadı. Los Angeles ekibi bu karşılaşma öncesinde son altı maçının dördünü kaybetmişti ve bu yenilgilerin tamamı en az 13 sayı farkla gelmişti. Söz konusu süreçte, Noel Günü'nde Houston Rockets karşısında alınan 23 sayılık ağır mağlubiyet de yer alıyordu.Kings cephesinde22 sayıyla takımının en skorer ismi olurken,16 sayıda kaldı. Sacramento adına altı oyuncu çift haneli sayılara ulaşsa da bu performans galibiyet için yeterli olmadı. Kings, bu sezon üst üste maç kazanmayı yalnızca bir kez başarabildi.Rockets karşısındaki silik performansın ardından iki günden fazla süre boyunca bu mağlubiyetin etkisini yaşayan Lakers'ta, cumartesi günü bir takım toplantısı yapıldı ve pazar sabahı nadir görülen bir şut çalışması gerçekleştirildi. Bu sürecin ardından Los Angeles, maçın ikinci çeyreğinde ritmini buldu. Doncic, ilk yarıda kaydettiği 24 sayının 15'ini bu periyotta üreterek Lakers'ın devreye 68-53 üstünlükle girmesinde başrol oynadı.Jr.'ın katkısı da en az Doncic kadar kritik oldu. İlk yarıda sekiz dakikada 10 sayı üreten genç oyuncu, sahadan kullandığı dört şutun tamamını isabetle gönderdi. Başantrenörsol baldırındaki zorlanma nedeniyleyaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı dönemde, Arkansas çıkışlı üçüncü yıl şutör guard Smith'i bu süreçte en fazla kazanç sağlayabilecek oyuncu olarak işaret etmişti.Galibiyetlere geri dönme konusunda kararlı bir görüntü çizen Lakers, devre arasından sonra da baskısını sürdürdü. Üçüncü çeyreğin başında Doncic, Rui Hachimura ve LeBron James'in arka arkaya bulduğu üç sayılık basketlerle başlayan 13-2'lik seri, farkın 26 sayıya çıkmasını sağladı.Kings, son dört maçta gösterdiği savunma gelişimini bu karşılaşmada sürdüremedi. Lakers'a sahadan yüzdeisabet oranı tanıyan Kings savunması karşısında LeBron James, 13 şut denemesinin 11'ini sayıya çevirdi.–127 Warriors–104 76ers–112 Grizzlies–108 Celtics–99 Pistons