29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
14:30
29 Aralık
Roma-Genoa
22:45
29 Aralık
Angola-Mısır
19:00
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
19:00
29 Aralık
Zambia-Fas
22:00
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
22:00
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
23:15
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
21:00
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
22:45
29 Aralık
Leicester City-Derby County
22:45
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
23:15

Göztepe'den Yusuf Demir hamlesi

Galatasaray'ın gönderilecekler listesine eklediği Yusuf Demir'i Göztepe gündemine aldı. İzmir ekibi, 22 yaşındaki oyuncu için renktaşıyla bir görüşme gerçekleştirecek.

29 Aralık 2025 10:24
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA






Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından tüm takımlar transfer çalışmalarının startını verdi. Bu ekiplerden biri de Avrupa kupalarını kovalayan Göztepe...

İzmir temsilcisinin, devre arası transfer çalışmaları kapsamında gündemine aldığı son isim Galatasaray'ın yollarını ayırma kararı aldığı Yusuf Demir... Sarı-kırmızılılar, renktaşıyla, önümüzdeki günlerde 22 yaşındaki futbolcu için görüşme gerçekleştirecek.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY


Galatasaray'la olan sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Yusuf Demir için Göztepe bonservis bedeli ödemek istemiyor ve sarı-kırmızılılara, bir sonraki satıştan pay karşılığında teklif sunacak. İzmir temsilcisi yaşının genç olmasından dolayı Yusuf Demir'i fırsat transferi olarak görüyor. Kariyerinde Barcelona forması da giyen Yusuf Demir'in de Göztepe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Transferin kısa bir süre içinde artık netleşmesi bekleniyor. 

 

  
