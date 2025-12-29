28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-1
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-4
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
1-0
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
3-0
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
1-1
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
0-1
28 Aralık
AC Milan-Verona
3-0
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
0-2
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
1-1
28 Aralık
Atalanta-Inter
0-1

Antalyaspor'da Cvancara krizi: FIFA'ya gitti!

Antalyaspor'un Borussia Mönchengladbach'tan kiraladığı Tomas Cvancara, maaşını alamadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurarak sözleşmesini feshetme kararı aldı.

calendar 29 Aralık 2025 00:32
Fotoğraf: X.com
Antalyaspor'da Cvancara krizi: FIFA'ya gitti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Antalyaspor'da sezon başında Borussia Mönchengladbach'tan kiralanan Tomas Cvancara ile yollar ayrılma noktasına geldi. Maaşını alamadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvuran Çek futbolcu, kiralık sözleşmesini feshetme kararı aldı.
 
Sezon sonuna kadar Antalyaspor ile sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki golcünün, yaklaşık 200 bin Euro'luk alacağının ödenmediği öğrenildi. Ödeme yapılmaması üzerine Cvancara'nın FIFA yoluna gittiği ve sözleşme feshi için resmi süreci başlattığı belirtildi.
 
SOSYAL MEDYADAN ANTALYASPOR'U SİLDİ
 
Lider Gazete'de yer alan habere göre, Kırmızı-beyazlı kulüple bağlarını koparma aşamasına gelen Tomas Cvancara, sosyal medya hesabından Antalyaspor ibaresini kaldırdı. Bu hamle, ayrılığın kesinleştiği yönünde yorumlandı.
 
Yıllık 800 bin Euro maaşı bulunan futbolcunun, sezonun ikinci yarısında başka bir kulüple anlaşamaması halinde Antalyaspor'un bu ücretin tamamını ödemek zorunda kalabileceği ifade ediliyor. Bu durum, kulüp açısından ciddi bir mali risk oluşturuyor.
 
BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
 
Antalyaspor'un bu sezon en yüksek maliyetli oyuncularından biri olan Cvancara, son haftalarda forma şansı bulmakta zorlandı. Çek futbolcu, son 4 haftada süre alamazken, Süper Lig'de 11, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta görev yaptı.
 
Toplamda 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Cvancara, beklentilerin altında kaldı. Yaşanan kriz sonrası Antalyaspor yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. (Alanya Postası)
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.