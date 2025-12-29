Antalyaspor'da Cvancara krizi: FIFA'ya gitti!

Antalyaspor'da sezon başında Borussia Mönchengladbach'tan kiralanan Tomas Cvancara ile yollar ayrılma noktasına geldi. Maaşını alamadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvuran Çek futbolcu, kiralık sözleşmesini feshetme kararı aldı.

Sezon sonuna kadar Antalyaspor ile sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki golcünün, yaklaşık 200 bin Euro'luk alacağının ödenmediği öğrenildi. Ödeme yapılmaması üzerine Cvancara'nın FIFA yoluna gittiği ve sözleşme feshi için resmi süreci başlattığı belirtildi.

SOSYAL MEDYADAN ANTALYASPOR'U SİLDİ

Lider Gazete'de yer alan habere göre, Kırmızı-beyazlı kulüple bağlarını koparma aşamasına gelen Tomas Cvancara, sosyal medya hesabından Antalyaspor ibaresini kaldırdı. Bu hamle, ayrılığın kesinleştiği yönünde yorumlandı.

Yıllık 800 bin Euro maaşı bulunan futbolcunun, sezonun ikinci yarısında başka bir kulüple anlaşamaması halinde Antalyaspor'un bu ücretin tamamını ödemek zorunda kalabileceği ifade ediliyor. Bu durum, kulüp açısından ciddi bir mali risk oluşturuyor.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Antalyaspor'un bu sezon en yüksek maliyetli oyuncularından biri olan Cvancara, son haftalarda forma şansı bulmakta zorlandı. Çek futbolcu, son 4 haftada süre alamazken, Süper Lig'de 11, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta görev yaptı.

Toplamda 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Cvancara, beklentilerin altında kaldı. Yaşanan kriz sonrası Antalyaspor yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. (Alanya Postası)