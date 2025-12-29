Fenerbahçe'de ayrılık için tek ihtimal!

Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminde yolların ayrılması beklenen Youssef En-Nesyri ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.
Avrupa'dan Faslı golcüyü isteyen kulüpler, yıldız golcünün yüksek maaşı sebebiyle transfere sıcak bakmıyorlar.
Bu nedenle En-Nesyri'nin ayrılığı için Suudi Arabistan tek seçenek haline geldi. Yıldız golcü ile Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'in ilgilendiği öğrenilirken, Faslı golcünün de Arap yarımadasından gelen diğer teklifleri değerlendirdiği kaydedildi.
Bu sezon 25 maçta forma giyen 28 yaşındaki golcü, 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
