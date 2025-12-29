28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-1
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-4
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
1-0
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
3-0
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
1-1
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
0-1
28 Aralık
AC Milan-Verona
3-0
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
0-2
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
1-1
28 Aralık
Atalanta-Inter
0-1

Fenerbahçe'de ayrılık için tek ihtimal!

Fenerbahçe'de En-Nesyri'nin ayrılık ihtimalinde yüksek maaşı sebebiyle tek seçeneği Arap yarımadası.

calendar 29 Aralık 2025 08:54
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminde yolların ayrılması beklenen Youssef En-Nesyri ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

Avrupa'dan Faslı golcüyü isteyen kulüpler, yıldız golcünün yüksek maaşı sebebiyle transfere sıcak bakmıyorlar.

Bu nedenle En-Nesyri'nin ayrılığı için Suudi Arabistan tek seçenek haline geldi. Yıldız golcü ile Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'in ilgilendiği öğrenilirken, Faslı golcünün de Arap yarımadasından gelen diğer teklifleri değerlendirdiği kaydedildi.

Bu sezon 25 maçta forma giyen 28 yaşındaki golcü, 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 
