28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-1
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-4
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
1-0
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
3-0
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
1-1
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
0-1
28 Aralık
AC Milan-Verona
3-0
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
0-2
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
1-1
28 Aralık
Atalanta-Inter
0-1

Fildişi Sahili ile Kamerun berabere, Gabon elendi!

Afrika Kupası F Grubu'nun ikinci maçında Fildişi Sahili ile Kamerun 1-1 berabere kaldı.

calendar 29 Aralık 2025 00:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fildişi Sahili ile Kamerun berabere, Gabon elendi!
Afrika Kupası F grubu ikinci maçında Fildişi Sahili ve Kamerun karşılaştı.
 
Marakeş Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere kaldı.
 
Fildişi Sahili'nin golü 51. dakikada Amad Diallo'dan gelirken, Kamerun'un golü 56. dakikada Junior Tchamadeu'dan geldi.
 
Bu sonuçla birlikte Fildişi Sahili ve Kamerun 4'er puana ulaşırken, grupa ikinci sırada yer alan Mozambik gruptan çıkma şansını son maça çıkardı. Gabon ise 0 puanla gruptan çıkma şansını yitirdi.
 
Grubun sonraki maçında Fildişi Sahili, Gabon ile karşılaşacak. Kamerun ise Mozambik ile oynayacak.
 
GABON'DAN TÜRKİYE'YE DÖNECEK FUTBOLCULAR
 
- Mario Lemina (Galatasaray)
- Aaron Appindangoye (Sivasspor)
- Guelo Kanga (Esenler Erokspor)
- Andre Biyogo Poko (Amedspor)
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
