Fildişi Sahili ile Kamerun berabere, Gabon elendi!

Afrika Kupası F grubu ikinci maçında Fildişi Sahili ve Kamerun karşılaştı.

Marakeş Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere kaldı.

Fildişi Sahili'nin golü 51. dakikada Amad Diallo'dan gelirken, Kamerun'un golü 56. dakikada Junior Tchamadeu'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Fildişi Sahili ve Kamerun 4'er puana ulaşırken, grupa ikinci sırada yer alan Mozambik gruptan çıkma şansını son maça çıkardı. Gabon ise 0 puanla gruptan çıkma şansını yitirdi.

Grubun sonraki maçında Fildişi Sahili, Gabon ile karşılaşacak. Kamerun ise Mozambik ile oynayacak.

GABON'DAN TÜRKİYE'YE DÖNECEK FUTBOLCULAR

- Mario Lemina (Galatasaray)

- Aaron Appindangoye (Sivasspor)

- Guelo Kanga (Esenler Erokspor)

- Andre Biyogo Poko (Amedspor)