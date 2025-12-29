Samsunspor'da Franco Tongya gündemde

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Samsunspor, temaslarını sürdürüyor.

Anthony Musaba'nın Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından kanat bölgesinde oluşan boşluğu doldurmak isteyen yönetimin, bu mevki için farklı isimleri değerlendirdiği öğrenildi.

TONGYA SAMSUNSPOR'A ÖNERİLDİ İDDİASI

Kulislere yansıyan bilgilere göre Gençlerbirliği cephesinden bir yöneticinin, kanat oyuncusu Franco Tongya'yı Samsunspor'a önerdiği öne sürüldü. 22 yaşındaki futbolcunun performansı, transfer listelerinde dikkat çekmesine neden oldu.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Bu sezon Gençlerbirliği formasıyla 13 resmi karşılaşmada görev alan Tongya, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Hızı ve bire birdeki etkinliğiyle öne çıkan oyuncunun, kanat hattındaki eksikliği giderebilecek potansiyelde olduğu değerlendiriliyor.

TRANSFER TEMPOSU ARTACAK

Samsunspor'un, kanat bölgesine yapılacak takviye konusunda önümüzdeki günlerde transfer çalışmalarını hızlandırması bekleniyor. Yönetimin, teknik heyetin raporu doğrultusunda karar vereceği ifade ediliyor.

