28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-1
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-4
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
1-0
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
3-0
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
1-1
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
0-1
28 Aralık
AC Milan-Verona
3-0
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
0-2
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
1-1
28 Aralık
Atalanta-Inter
0-1

Samsunspor'da Franco Tongya gündemde

Devre arası transfer döneminde kanat hattını güçlendirmek isteyen Samsunspor'a, Gençlerbirliği forması giyen Franco Tongya'nın önerildiği iddia edildi.

calendar 29 Aralık 2025 00:37
Fotoğraf: AA
Samsunspor'da Franco Tongya gündemde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Samsunspor, temaslarını sürdürüyor.
 
Anthony Musaba'nın Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından kanat bölgesinde oluşan boşluğu doldurmak isteyen yönetimin, bu mevki için farklı isimleri değerlendirdiği öğrenildi.
 
TONGYA SAMSUNSPOR'A ÖNERİLDİ İDDİASI
 
Kulislere yansıyan bilgilere göre Gençlerbirliği cephesinden bir yöneticinin, kanat oyuncusu Franco Tongya'yı Samsunspor'a önerdiği öne sürüldü. 22 yaşındaki futbolcunun performansı, transfer listelerinde dikkat çekmesine neden oldu.
 
PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ
 
Bu sezon Gençlerbirliği formasıyla 13 resmi karşılaşmada görev alan Tongya, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Hızı ve bire birdeki etkinliğiyle öne çıkan oyuncunun, kanat hattındaki eksikliği giderebilecek potansiyelde olduğu değerlendiriliyor.
 
TRANSFER TEMPOSU ARTACAK
 
Samsunspor'un, kanat bölgesine yapılacak takviye konusunda önümüzdeki günlerde transfer çalışmalarını hızlandırması bekleniyor. Yönetimin, teknik heyetin raporu doğrultusunda karar vereceği ifade ediliyor.
 
Samsunspor'da Veysel Bilen'den Musaba çıkışı: "Yönetim başarısıdır" (Samsun Gazetesi)
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.