Cezayir, Uluslar Kupası'na 2'de 2 ile başladı

Afrika Uluslar Kupası E Grubu 2. maçında Cezayir ile Burkina Faso karşı karşıya geldi. Rabat Prince Moulay Hassan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Cezayir 1-0'lık skorla kazandı.
Cezayir'e galibiyeti getiren golü 23. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Cezayir 2'de 2 yaptı ve gruptan çıkmayı garantilei. Burkina Faso ise 3 puanda kaldı.
Cezayir, gruptaki son maçında puansız Ekvator Ginesi ile karşılaşacak. Burkina Faso ise kendisiyle aynı puana sahip Sudan ile gruptan çıkmak için karşı karşıya gelecek.
