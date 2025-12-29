Antalyaspor'da Volkan Demirel 6 numara ve santrfor istiyor

Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından teknik adam arayışlarında sona yaklaşan Antalyaspor, Volkan Demirel ile el sıkışırken, 44 yaşındaki futbol adamı, transfer engeliyle ilgili olarak atılacak adımı bekliyor.

Mali olarak taraflar arasında herhangi bir sorun bulunmazken, Volkan Demirel'in koyduğu transfer şartının detayları belli oldu.

5 YA DA 6 TAKVİYE İSTİYOR

Sezon başında 17 yeni ismi kadrosuna katan Kırmızı-Beyazlıların göreve getirmesi beklenen Volkan Demirel'in raporuna göre 5 ya da 6 transfer gerekiyor.

Savunma, orta saha ve hücuma takviye isteyen Volkan Demirel'in talep ettiği bölgeler de tam olarak belli oldu.

6 NUMARA VE SANTRAFOR ŞART

Volkan Demirel'in raporu doğrultusunda transferde liste başı orta saha olacak. Erol Bulut'un da ilk transfer olarak istediği 6 numara bölgesi, Volkan Demirel için de vazgeçilmez olarak nitelendiriliyor.

Volkan Demirel'in "Olmazsa olmaz" olarak ifade ettiği diğer transfer ise santrafor… Tomas Cvancara ile yollarını ayırması beklenen Antalyaspor'da Yohan Boli, Poyraz Yıldırım, Kerem Kayaarası ve Bachir Gueye'in performansı beğenilmezken, yerine güçlü bir 9 numara düşünülüyor.

CUESTA SALLANTIDA

Volkan Demirel'in raporu doğrultusunda beklentilerin uzağında kalan Julian Cuesta'nın yerine kaleci, stoper ve kanat transferleri de gündeme gelecek.

Ancak bu noktada yabancı kontenjanı sorunu ortaya çıkıyor. Hali hazırda 13 yabancısı bulunan ve 1 Ocak 2003 öncesi doğan bir yabancı oyuncu takviyesi yapma hakkı bulunan Kırmızı-Beyazlılar, kadrosundan bazı oyuncularla yollarını ayırması gerekecek.

Tomas Cvancara'nın ayrılması halinde bir kontenjan daha açılacak Antalyaspor'da tatmin edici bir bonservis gelmesi halinde Georgiy Dzhikiya'yla da yollar ayrılabilir.

Kırmızı-Beyazlıların yabancı kaleci tercihi yapması halinde ise talimatlar gereği Julian Cuesta ile yollarını kesin olarak ayırması gerekecek.

ENGEL KALDIRILMAYA ÇALIŞILIYOR

Volkan Demirel ile el sıkışılmasının ardından transfer çalışmalarına da başlayan Antalyaspor, bir yandan da transfer engeli için mesai harcıyor.

FIFA'da borç sebebiyle 5 dosyası bulunan Kırmızı-Beyazlıların bunları kapatabilmesi için 2.5 milyon Euro gerekirken, 1.5 milyon Euro ödeme ve vade seçeneğiyle engelin kaldırılması planlanıyor. (Lider Antalya)