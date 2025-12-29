28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-1
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-4
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
1-0
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
3-0
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
1-1
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
0-1
28 Aralık
AC Milan-Verona
3-0
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
0-2
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
1-1
28 Aralık
Atalanta-Inter
0-1

Konyaspor, Arif Boşluk'ta anlaştı

Konyaspor, Trabzonspor'un 24 yaşındaki sol beki Arif Boşluk ile 3,5 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı.

calendar 29 Aralık 2025 01:10
Konyaspor, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde kadrosunu güçlendirmek adına önemli bir adımı daha attı.
 
Yeşil-beyazlılar, uzun süredir temas halinde olduğu Trabzonspor'un sol beki Arif Boşluk transferinde mutlu sona ulaştı.
 
Taraflar arasında yapılan görüşmelerin ardından genç futbolcu ile 3,5 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.
 
3,5 YILLIK ANLAŞMA TAMAM
 
Edinilen bilgilere göre Konyaspor ile Arif Boşluk arasındaki görüşmeler olumlu şekilde sonuçlandı.
 
Kulüpler arasındaki pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin tamamlandığı, oyuncunun da yeşil-beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı belirtildi.
 
24 yaşındaki sol bekin, Konyaspor'un sezon planlamasında önemli bir rol üstleneceği ifade ediliyor.
 
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
 
Transferde prensip anlaşmasına varılmasına rağmen, Konyaspor cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
 
Yönetimin, prosedürlerin tamamlanmasının ardından Arif Boşluk transferini kamuoyuna duyurması bekleniyor. Yeşil-beyazlı taraftarlar ise kulüpten gelecek haberi heyecanla bekliyor. (Yeni Konya)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
