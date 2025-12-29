28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-1
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-4
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
1-0
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
3-0
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
1-1
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
0-1
28 Aralık
AC Milan-Verona
3-0
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
0-2
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
1-1
28 Aralık
Atalanta-Inter
0-1

Tedesco'dan Oosterwolde kararı!

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Jayden Oosterwolde'nin takımda tutulmasını istedi.

calendar 29 Aralık 2025 08:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde'yi Avrupa'dan birçok takım istiyor.

Hollandalı oyuncuya İngiltere'den Newcastle ve İtalya'dan Roma'nın talip olduğu öğrenildi.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Domenico Tedesco, 24 yaşındaki oyuncu için kararını yönetime iletti. Tedesco'nun yönetime Oosterwolde'nin geleceği için 'kalsın' raporu verdiği kaydedildi.

Yönetim astronomik bir teklif gelmediği sürece Oosterwolde'yi bu sezon elinden çıkarmayacak.

Bu sezon 25 maçta forma giyen Oosterwolde, 1 asistlik performans sergiledi. Hollandalı oyuncunun piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor. 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
