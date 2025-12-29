Tedesco'dan Oosterwolde kararı!

Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde'yi Avrupa'dan birçok takım istiyor.
Hollandalı oyuncuya İngiltere'den Newcastle ve İtalya'dan Roma'nın talip olduğu öğrenildi.
Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Domenico Tedesco, 24 yaşındaki oyuncu için kararını yönetime iletti. Tedesco'nun yönetime Oosterwolde'nin geleceği için 'kalsın' raporu verdiği kaydedildi.
Yönetim astronomik bir teklif gelmediği sürece Oosterwolde'yi bu sezon elinden çıkarmayacak.
Bu sezon 25 maçta forma giyen Oosterwolde, 1 asistlik performans sergiledi. Hollandalı oyuncunun piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösteriliyor.
