28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-1
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-4
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
1-0
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
3-0
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
1-1
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
0-1
28 Aralık
AC Milan-Verona
3-0
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
0-2
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
1-1
28 Aralık
Atalanta-Inter
0-1

Fenerbahçe'nin golcüde B planı!

Fenerbahçe, Alexander Sörloth transferinin alternatifi olarak Atalanta forması giyen Nikola Krstovic'i listesine aldı.

29 Aralık 2025 08:27
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'nin golcüde B planı!
Ara transfer döneminde santrfor pozisyonu için Atletico Madrid'in yıldızı Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin, Norveçli golcünün transfer edilememesi durumunda alternatifini belirlediği ortaya çıktı.

B PLANI KRSTOVIC

Takvim'in haberine göre sarı-lacivertliler, B planı olarak Atalanta forması giyen Nikola Krstovic'i gündemine aldı. Domenico Tedesco'nun istediği pivot özellikleri taşıyan Karadağlı golcü, İtalyan ekibinin beklentilerini karşılayamadı.


BU SEZON NE YAPTI?

Atalanta ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu, bu sezon başında 25 milyon euro karşılığında Lecce'den transfer edilmişti. Serie A ekibinde bu sezon 20 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

TÜRKİYE MAÇINDA HAT-TRICK

Yeni takımında bulduğu süreler nedeniyle mutsuz olduğu belirtilen Krstovic, geçtiğimiz yıl Karadağ'ın Uluslar Ligi'nde Milli Takımımız'ı 3-1 yendiği karşılaşmada attığı 3 gol ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
