Fenerbahçe'nin golcüde B planı!

Ara transfer döneminde santrfor pozisyonu için Atletico Madrid'in yıldızı Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin, Norveçli golcünün transfer edilememesi durumunda alternatifini belirlediği ortaya çıktı.
B PLANI KRSTOVIC
Takvim'in haberine göre sarı-lacivertliler, B planı olarak Atalanta forması giyen Nikola Krstovic'i gündemine aldı. Domenico Tedesco'nun istediği pivot özellikleri taşıyan Karadağlı golcü, İtalyan ekibinin beklentilerini karşılayamadı.
BU SEZON NE YAPTI?
Atalanta ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu, bu sezon başında 25 milyon euro karşılığında Lecce'den transfer edilmişti. Serie A ekibinde bu sezon 20 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
TÜRKİYE MAÇINDA HAT-TRICK
Yeni takımında bulduğu süreler nedeniyle mutsuz olduğu belirtilen Krstovic, geçtiğimiz yıl Karadağ'ın Uluslar Ligi'nde Milli Takımımız'ı 3-1 yendiği karşılaşmada attığı 3 gol ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
