Nkunku'da Tedesco etkisi!

Kariyer zirvesine Domenico Tedesco ile çıkan Christopher Nkunku, Fenerbahçe haberlerinin ardından coştu. Fransız yıldız, Milan ile son maçında 2 gol birdan kaydetti.

calendar 29 Aralık 2025 10:26 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2025 11:03
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
İtalyan basınından Repubblica "Nkunku, İstanbul'a gidiyor" manşeti atmış, adres olarak da Fenerbahçe ve Galatasaray'ı göstermişti.

Milan'ın bu sezon başında Chelsea'dan 37 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı ve 35 milyon Euro bonservis belirlediği oyuncu dün takımının Verona'yı 3-0 yendiği maça biri penaltıdan iki gol atarak damga vurdu.

TEDESCO ETKİSİ

Böylece bu sezon Serie A'da ilk kez gol sevinci yaşadı. Bu form "Tedesco etkisi" olarak yorumlandı. Çünkü 28 yaşındaki futbolcu, kariyerinin en yüksek performansını Tedesco yönetimindeki Alman ekibi Leipzig'de yaşamıştı.

TEDESCO İLE 55 GOLE KATKI

2021-22 sezonunda 52 maça çıkan oyuncu, 35 gol-20 asiste imza atmıştı. Tecrübeli yıldız sonrasında büyük bir düşüş içine girdi.

Bu sezon Milan'da 15 maçta forma giyen Fransız yıldız, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncunun piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösteriliyor. 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
