28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-1
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-4
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
1-0
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
3-0
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
1-1
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
0-1
28 Aralık
AC Milan-Verona
3-0
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
0-2
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
1-1
28 Aralık
Atalanta-Inter
0-056'

2-2 biten maçın ardından Mourinho: "3-2 kazandık"

Jose Mourinho, 2-2 biten Braga maçının ardından Benfica'nın kazandığını söyledi ve hakeme ilginç bir tepki gösterdi.

calendar 28 Aralık 2025 23:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
2-2 biten maçın ardından Mourinho: '3-2 kazandık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2-2 biten Braga maçının ardından '3-2 kazandık' tepkisiyle dikkat çekti.

73. dakikada Samuel Dahl'ın attığı ve iptal edilen gol, maça damgasını vurdu.

Maçın ardından yaptığı açıklamada Jose Mourinho, Samuel Dahl'ın iptal edilen golünün "temiz" olduğunu ve bu nedenle Benfica'nın Braga'da "büyük bir zafer" elde ettiğini, ancak maçın berabere sonuçlandığını söyledi.


Mourinho, "Bu büyük bir zafer, ilk yarıda Braga bizden daha iyiydi. Kısa bir süre içerisinde üstünlüğümüzü kabul ettirdik. Duran topta golü attık. İkinci yarıda Braga yoktu, sadece Benfica vardı. Oyuncular bu sorumluluğu üstlendi ve sonucu tersine çevirdi. Burada 3-2 kazanmak bizim için büyük bir sonuç. 3-2 kazandık." dedi.

Portekizli teknik adam, "Üçüncü golümüzü yedek kulübesinden izledim, mesafe konusunda şüphelerim vardı, VAR'ın izlediği monitörde tekrar tekrar izledim. Gol geçerli, bu büyük bir zafer. Kazandık, kazandık, kazandık" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.