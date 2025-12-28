2-2 biten maçın ardından Mourinho: '3-2 kazandık'

Benfica, önce penaltı bekledi ardından devam eden oyunda golü buldu ama bu gol, faul sebebiyle iptal edildi; penaltı beklenen pozisyon VAR'da incelendi ve devam kararı verildi.pic.twitter.com/U0J83g5zYK



Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, 2-2 biten Braga maçının ardından '3-2 kazandık' tepkisiyle dikkat çekti.73. dakikada Samuel Dahl'ın attığı ve iptal edilen gol, maça damgasını vurdu.Maçın ardından yaptığı açıklamada Jose Mourinho, Samuel Dahl'ın iptal edilen golünün "temiz" olduğunu ve bu nedenle Benfica'nın Braga'da "büyük bir zafer" elde ettiğini, ancak maçın berabere sonuçlandığını söyledi.Mourinho, "Bu büyük bir zafer, ilk yarıda Braga bizden daha iyiydi. Kısa bir süre içerisinde üstünlüğümüzü kabul ettirdik. Duran topta golü attık.." dedi.Portekizli teknik adam, "" sözleriyle konuşmasını noktaladı.