28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-1
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-4
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
1-0
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
3-0
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
1-1
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
0-1
28 Aralık
AC Milan-Verona
3-0
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
0-2
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
1-1
28 Aralık
Atalanta-Inter
0-1

Kocaelispor, Smolcic için harekete geçti

Kocaelispor, kiralık olarak forma giyen ve performansıyla dikkat çeken Hrvoje Smolcic'in bonservisini almak için girişimlerini hızlandırdı.

calendar 29 Aralık 2025 00:25 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2025 00:27
Fotoğraf: AA
Kocaelispor'da kiralık olarak forma giyen yetenekli savunma oyuncusu Hrvoje Smolcic'in bonservisinin alınması için yönetim düğmeye bastı.
 
Yeşil-siyahlı ekipte sergilediği başarılı performansla birçok kulübün dikkatini çeken Smolcic'i kadroda tutmak isteyen Kocaelispor, satın alma opsiyonunu kullanmak için hazırlıklara başladı.
 
Satın alma hakkının Kocaelispor'da olduğu ve bu doğrultuda somut adımlar atıldığı öğrenildi. 
 
Eintracht Frankfurt'un futbolcusu olan Smolcic için belirlenen bonservis bedelinin yaklaşık 2,5 milyon Euro olduğu belirtildi.
 
Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın, oyuncunun durumunu Türkiye temsilcisi üzerinden sorduğu ifade edilirken, Kocaelispor yönetiminin bu ilgiyi dikkate alarak süreci hızlandırdığı kaydedildi.
 
Yeşil-siyahlıların, başarılı savunmacıyı elinden kaçırmamak adına bonservis görüşmelerini kararlılıkla sürdürdüğü aktarıldı. (Özgür Kocaeli)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
