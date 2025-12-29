Kocaelispor, Smolcic için harekete geçti

Kocaelispor'da kiralık olarak forma giyen yetenekli savunma oyuncusu Hrvoje Smolcic'in bonservisinin alınması için yönetim düğmeye bastı.

Yeşil-siyahlı ekipte sergilediği başarılı performansla birçok kulübün dikkatini çeken Smolcic'i kadroda tutmak isteyen Kocaelispor, satın alma opsiyonunu kullanmak için hazırlıklara başladı.

Satın alma hakkının Kocaelispor'da olduğu ve bu doğrultuda somut adımlar atıldığı öğrenildi.

Eintracht Frankfurt'un futbolcusu olan Smolcic için belirlenen bonservis bedelinin yaklaşık 2,5 milyon Euro olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın, oyuncunun durumunu Türkiye temsilcisi üzerinden sorduğu ifade edilirken, Kocaelispor yönetiminin bu ilgiyi dikkate alarak süreci hızlandırdığı kaydedildi.

Yeşil-siyahlıların, başarılı savunmacıyı elinden kaçırmamak adına bonservis görüşmelerini kararlılıkla sürdürdüğü aktarıldı. (Özgür Kocaeli)