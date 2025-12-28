28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-1
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-4
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
1-0
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
3-0
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
1-1
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
0-1
28 Aralık
AC Milan-Verona
3-0
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
0-2
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
1-1
28 Aralık
Atalanta-Inter
0-054'

Rüştü Reçber'den Sadettin Saran'a destek mesajı

Eski milli kaleci Rüştü Reçber, katıldığı programda Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a destek verdi.

Rüştü Reçber'den Sadettin Saran'a destek mesajı
Eski Fenerbahçe kalecisi Rüştü Reçber, katıldığı bir programda başkan Sadettin Saran'a destek oldu.
 
Rüştü Reçber, Başkan Sadettin Saran'ın camiadaki birlik ve beraberlik için önemli adımlar attığını belirten, "Herkesin başkanıdır ama benim için o bir abidir Sadettin Abi." dedi.
 
Eski milli kaleci Reçber, "Tabii ki insan yaşamında sıkıntılar ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu kurumlar olabilir şahıslar olabilir. Ama burada önemli olan şey nasıl durduğunuzdur nasıl tepki verdiğinizdir aslında. Camiamız 3 Temmuz'da da 4 Nisan'da da iyi gösterdi. En son yaşanan gelişmelerde de özellikle yönetimimiz taraftarımız son derece sağduyulu ve doğru şekilde hareket etti. Nitekim en azından bir sevinç yaşadık. Çünkü başkanımız hak ettiği muamelenin dışında bir şey verilmedi diye düşünüyorum. Tabii ki burada empati yaptığımızda kişisel olarak bir kişinin özel hayatına kadar birçok şeye müdahale edildi ve gündeme getirildi. Şahsi olarak özel hayat beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren nokta o koltukta oturan kişinin yapmış olduğu icraatlerdir. Sayın başkanımızın geleli 3 ay oldu ve 3 ayda ortaya koyduğu sadece sportif ilerlemeden bahsetmiyorum. Sadettin Saran'ın camiadaki birlik ve beraberliği sağlaması çok büyük bir adımdır bence. Çünkü yıllardır özlemini duyduğumuz bir araya bir türlü gelmekte başarılı olamıyoruz. Ama Sadettin başkan bu anlamda önemli adımlar attı bunun da devamı gelecektir ve yakın zaman içerisinde de tek yumruk haline gelen bir camia göreceğiz. Ben Sadettin Başkan adına tabii ki üzüldüm ama son yaşanan gelişmelerden dolayı da açıkçası çok sevindim. Kendisine çok geçmiş olsun diyoruz. Kulübümüze camiamıza geçmiş olsun diyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu tarz olaylar yaşamayız" ifadelerini kullandı.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
