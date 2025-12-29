Trabzonspor'un rotası Belçika!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da, daha önce de gündeme gelen Yari Verschaeren ismi yeniden öne çıktı.
Belçika medyasının iddiasına göre bordo-mavili yönetim, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Anderlecht ile temas kurdu.
Asıl mevkisi 10 numara olan Verschaeren'e Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ın da ilgi gösterdiği belirtildi.
Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro civarında olan Belçikalı futbolcunun transfer sürecinin bu hafta içinde netlik kazanması bekleniyor.
Bu sezon 19 resmi maçta görev alan Verschaeren, 1 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı.
Belçika medyasının iddiasına göre bordo-mavili yönetim, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Anderlecht ile temas kurdu.
Asıl mevkisi 10 numara olan Verschaeren'e Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ın da ilgi gösterdiği belirtildi.
Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro civarında olan Belçikalı futbolcunun transfer sürecinin bu hafta içinde netlik kazanması bekleniyor.
Bu sezon 19 resmi maçta görev alan Verschaeren, 1 gol ve 2 asistle takımına katkı sağladı.