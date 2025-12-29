28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-1
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-4
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
1-0
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
3-0
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
1-1
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
0-1
28 Aralık
AC Milan-Verona
3-0
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
0-2
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
1-1
28 Aralık
Atalanta-Inter
0-1

Trabzonspor'dan sol bek hamlesi: Arthur Masuaku

Sunderland forması giyen Beşiktaş'ın eski oyuncusu Arthur Masuaku menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi.

calendar 29 Aralık 2025 08:43
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'dan sol bek hamlesi: Arthur Masuaku
Trabzonspor'da transfer çalışma ları hız kesmeden devam ediyor. 5 Ocak'ta Süper Kupa'da oynayacağı Galatasaray maçına güçlendirilmiş kadrosuyla çıkmak isteyen bordo-mavililerin gündemine sürpriz bir isim geldi.

2022 ile 2025 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Arthur Masuaku menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi.

SON SÖZ FATİH TEKKE'NİN

İngiliz ekibinde 4 maçta sadece 217 dakika süre alabilen Kongolu futbolcunun uygun bir rakama alınabileceği belirtilirken, kararı Teknik Direktör Fatih Tekke verecek.

Nice'de forma giyen Jeremie Boga'yı kadrosunda görmek isteyen tecrübeli hocanın bu transferin gerçekleşmemesi halinde 32 yaşındaki Kongolu futbolcuya onay verebileceği öğrenildi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
