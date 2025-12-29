Trabzonspor'dan sol bek hamlesi: Arthur Masuaku

Trabzonspor'da transfer çalışma ları hız kesmeden devam ediyor. 5 Ocak'ta Süper Kupa'da oynayacağı Galatasaray maçına güçlendirilmiş kadrosuyla çıkmak isteyen bordo-mavililerin gündemine sürpriz bir isim geldi.



2022 ile 2025 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Arthur Masuaku menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi.





SON SÖZ FATİH TEKKE'NİN



İngiliz ekibinde 4 maçta sadece 217 dakika süre alabilen Kongolu futbolcunun uygun bir rakama alınabileceği belirtilirken, kararı Teknik Direktör Fatih Tekke verecek.



Nice'de forma giyen Jeremie Boga'yı kadrosunda görmek isteyen tecrübeli hocanın bu transferin gerçekleşmemesi halinde 32 yaşındaki Kongolu futbolcuya onay verebileceği öğrenildi.



