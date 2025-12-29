29 Aralık
Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'ın kasasını dolduracak!

Cagliari, son iki maçta attığı gollerle dikkat çeken Semih Kılıçsoy'u 12 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak kadrosuna katmayı planlıyor.

calendar 29 Aralık 2025 10:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'ın kasasını dolduracak!
Beşiktaş'ın sezon başında Cagliari'ye kiralık olarak gönderdiği Semih Kılıçsoy, Serie A'da oynadığı son iki maçta attığı gollerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 

İtalyan ekibinde süre almakta zorlanan Semih, takımdaki sakatlıkların da artmasıyla bulduğu forma şansını çok iyi değerlendirdi ve göze girmeyi başardı. İlk olarak Pisa maçında ağları havalandıran genç forvet, geçtiğimiz cumartesi günü de Torino karşılaşmasında attığı mükemmel gol ile takımına galibiyeti getirdi.

Cagliari yönetiminin de Türk futbolcunun gelişiminden ve performansından memnun olduğu belirtildi.

Nicolo Schira'nın haberine göre; İtalyan kulübü, Semih Kılıçsoy'u kalıcı olarak kadrosuna katmak istiyor. 



12 MİLYON EURO'LUK OPSİYON

Haberde, Cagliari'nin Semih'in bonservisi için 12 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu olduğu hatırlatılırken, Beşiktaş'ın ayrıca sonraki satıştan yüzde 20 payının bulunduğu vurgulandı.

SÖZLEŞMESİ

20 yaşındaki santraforun, Beşiktaş ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



