Dört büyüklerden ortak Filistin paylaşımı

Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş, Filistin'de yaşanan katliama dikkat çekerek paylaşımlarda bulundular.

Trabzonspor Kulübü, 1 Ocak 2025'te İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Filistin için yürüyüşe dikkat çekti.
 
Bordo-mavililer, sosyal medya hesaplarından "Gazze'yi unutma" başlıklı bir video yayınladı.
 
Trabzonspor'un paylaştığı videoda İsrail tarafından zulme uğrayan Filistin halkının verdikleri röportajlar yer aldı.
 
BİR PAYLAŞIM DA GALATASARAY'DAN
 
Galatasaray Spor Kulübü de Gazze için gerçekleştirilecek yürüyüş için paylaşımda bulundu.
 
FENERBAHÇE DE PAYLAŞTI
 
Fenerbahçe Kulübü de Filistin için bir paylaşıma imza attı.
 
BEŞİKTAŞ DA PAYLAŞTI
 
Beşiktaş Kulübü de Gazze için bir paylaşımda bulundu.
 
