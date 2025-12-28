Dört büyüklerden ortak Filistin paylaşımı

Trabzonspor Kulübü, 1 Ocak 2025'te İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Filistin için yürüyüşe dikkat çekti.
Bordo-mavililer, sosyal medya hesaplarından "Gazze'yi unutma" başlıklı bir video yayınladı.
Trabzonspor'un paylaştığı videoda İsrail tarafından zulme uğrayan Filistin halkının verdikleri röportajlar yer aldı.
Trabzonspor'un paylaşımı 👇 https://t.co/ALBIZRiZvS
— Sporx (@sporx) December 28, 2025
BİR PAYLAŞIM DA GALATASARAY'DAN
Galatasaray Spor Kulübü de Gazze için gerçekleştirilecek yürüyüş için paylaşımda bulundu.
Galatasaray: "Yeni yılın ilk mesajını Galata Köprüsü'nde veriyoruz. #GazzeyiUnutma" https://t.co/dkQ63tK9CB
— Sporx (@sporx) December 28, 2025
FENERBAHÇE DE PAYLAŞTI
Fenerbahçe Kulübü de Filistin için bir paylaşıma imza attı.
Fenerbahçe: "1 Ocak'ta insanlığın tarafında buluşuyor; umuda yürüyoruz. #GazzeyiUnutma" https://t.co/9IJztT8j4e
— Sporx (@sporx) December 28, 2025
BEŞİKTAŞ DA PAYLAŞTI
Beşiktaş Kulübü de Gazze için bir paylaşımda bulundu.
Beşiktaş: "Yeni yıl, yeni umutlar… İnsanlık için #GazzeyiUnutma" https://t.co/cMxbPYFtu5
— Sporx (@sporx) December 28, 2025