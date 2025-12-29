Kocaelispor'dan Salih Uçan hamlesi!

Kocaelispor, Süper Lig'de devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşil-siyahlıların, Beşiktaş'ta istediği forma süresini bulamayan 31 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Yönetimin, Salih Uçan transferini yakından takip ettiği ve şartların oluşması halinde resmi adımların atılabileceği ifade edildi.

YERLİ TRANSFER PLANI

Mevcut durumda yalnızca bir yerli oyuncu transfer etme hakkı bulunan Kocaelispor'un, takımdan bir yerli oyuncu daha göndererek iki yerli transferle sezonu kapatmayı planladığı belirtildi.

Yeşil-siyahlıların, Salih Uçan'ın yanı sıra kanat bölgesine de yerli bir oyuncu transfer etmek istediği, bu doğrultuda alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. (Özgür Kocaeli)