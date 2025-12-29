28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-1
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-4
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
1-0
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
3-0
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
1-1
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
0-1
28 Aralık
AC Milan-Verona
3-0
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
0-2
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
1-1
28 Aralık
Atalanta-Inter
0-1

Kocaelispor'dan Salih Uçan hamlesi!

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Kocaelispor'un, Beşiktaş'ta forma şansı bulmakta zorlanan deneyimli orta saha Salih Uçan'ı transfer listesine aldığı öğrenildi.

calendar 29 Aralık 2025 01:05
Fotoğraf: AA
Kocaelispor'dan Salih Uçan hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kocaelispor, Süper Lig'de devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor.
 
Yeşil-siyahlıların, Beşiktaş'ta istediği forma süresini bulamayan 31 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı kadrosuna katmak istediği öğrenildi.
 
Yönetimin, Salih Uçan transferini yakından takip ettiği ve şartların oluşması halinde resmi adımların atılabileceği ifade edildi.
 
YERLİ TRANSFER PLANI
 
Mevcut durumda yalnızca bir yerli oyuncu transfer etme hakkı bulunan Kocaelispor'un, takımdan bir yerli oyuncu daha göndererek iki yerli transferle sezonu kapatmayı planladığı belirtildi.
 
Yeşil-siyahlıların, Salih Uçan'ın yanı sıra kanat bölgesine de yerli bir oyuncu transfer etmek istediği, bu doğrultuda alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. (Özgür Kocaeli)
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.