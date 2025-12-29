28 Aralık
Keçiörengücü-Ümraniye
3-1
28 Aralık
Serik Belediyespor-Boluspor
1-4
28 Aralık
Erzurumspor-Arca Çorum FK
1-0
28 Aralık
Amed Sportif-Iğdır FK
3-0
28 Aralık
Sunderland-Leeds United
1-1
28 Aralık
C.Palace-Tottenham
0-1
28 Aralık
AC Milan-Verona
3-0
28 Aralık
Cremonese-SSC Napoli
0-2
28 Aralık
Bologna-Sassuolo
1-1
28 Aralık
Atalanta-Inter
0-1

Samsunspor'dan İrfan Can Kahveci hamlesi

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Samsunspor'un, Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci için resmi girişimde bulunduğu iddia edildi.

29 Aralık 2025 00:06
Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Samsunspor, devre arası transfer dönemi kapsamında eksik gördüğü mevkileri güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi.
 
Yönetimin, yerli ve yabancı oyuncularla temaslarını yoğun şekilde sürdürdüğü öğrenildi.
 
İRFAN CAN KAHVECİ İÇİN RESMİ GİRİŞİM İDDİASI
 
İddialara göre Samsunspor, Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci için resmi teklifte bulundu.
 
Ancak tecrübeli futbolcunun, kariyer planlaması doğrultusunda Kırmızı-Beyazlılar'a transfer olmak istemediğini belirterek bu teklifi reddettiği öne sürüldü. (Samsun Gazetesi)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
