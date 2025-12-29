Samsunspor'dan İrfan Can Kahveci hamlesi

Samsunspor, devre arası transfer dönemi kapsamında eksik gördüğü mevkileri güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi.
Yönetimin, yerli ve yabancı oyuncularla temaslarını yoğun şekilde sürdürdüğü öğrenildi.
İRFAN CAN KAHVECİ İÇİN RESMİ GİRİŞİM İDDİASI
İddialara göre Samsunspor, Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci için resmi teklifte bulundu.
Ancak tecrübeli futbolcunun, kariyer planlaması doğrultusunda Kırmızı-Beyazlılar'a transfer olmak istemediğini belirterek bu teklifi reddettiği öne sürüldü. (Samsun Gazetesi)