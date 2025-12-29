Beşiktaş'a Barcelona'dan bedelsiz kanat transferi!

Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, kanat hattına genç ve potansiyelli bir takviye yapmak istiyor. Siyah-beyazlıların gündemine bu kez İspanya'dan sürpriz bir isim girdi.



Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda özellikle kanat bölgesine nokta atışı bir transfer planlıyor. Bu doğrultuda listeye eklenen son isim, Barcelona forması giyen Roony Bardghji oldu.



BEDELSİZ KİRALAMA PLANI

Katalan ekibi, genç futbolcunun daha fazla süre alabileceği bir takımda gelişimini sürdürmesini istiyor. Bu nedenle Bardghji'nin sezon sonuna kadar bedelsiz kiralanması seçeneği gündeme geldi. Beşiktaş cephesi, bu fırsatı değerlendirmek için Barcelona ile resmi temaslara hazırlanıyor.20 yaşındaki İsveçli kanat oyuncusu; hızı, bire birdeki etkinliği ve hücumdaki yaratıcılığıyla dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı teknik heyet, Bardghji'nin ikinci yarıda rotasyona dinamizm katabileceği görüşünde.Beşiktaş yönetimi, hem yaş ortalamasını düşürmek hem de maliyeti düşük transferlerle kadroyu güçlendirmek istiyor. Bu nedenle Bardghji hamlesi, kulübün ara transfer stratejisiyle örtüşen bir adım olarak değerlendiriliyor.