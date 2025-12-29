29 Aralık
A.Demirspor-İstanbulspor
14:30
29 Aralık
Roma-Genoa
22:45
29 Aralık
Angola-Mısır
19:00
29 Aralık
Zimbabve-Güney Afrika
19:00
29 Aralık
Zambia-Fas
22:00
29 Aralık
Komor Adl.-Mali
22:00
29 Aralık
FC Porto-AVS Futebol SAD
23:15
29 Aralık
Coventry City-Ipswich Town
21:00
29 Aralık
Middlesbrough-Hull City
22:45
29 Aralık
Leicester City-Derby County
22:45
29 Aralık
Birmingham City-Southampton
23:15

Beşiktaş'a Barcelona'dan bedelsiz kanat transferi!

Beşiktaş, Barcelona forması giyen sağ kanat oyuncusu Roony Bardghji'yi transfer listesine ekledi.

calendar 29 Aralık 2025 12:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a Barcelona'dan bedelsiz kanat transferi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, kanat hattına genç ve potansiyelli bir takviye yapmak istiyor. Siyah-beyazlıların gündemine bu kez İspanya'dan sürpriz bir isim girdi. 

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda özellikle kanat bölgesine nokta atışı bir transfer planlıyor. Bu doğrultuda listeye eklenen son isim, Barcelona forması giyen Roony Bardghji oldu.

BEDELSİZ KİRALAMA PLANI



Katalan ekibi, genç futbolcunun daha fazla süre alabileceği bir takımda gelişimini sürdürmesini istiyor. Bu nedenle Bardghji'nin sezon sonuna kadar bedelsiz kiralanması seçeneği gündeme geldi. Beşiktaş cephesi, bu fırsatı değerlendirmek için Barcelona ile resmi temaslara hazırlanıyor.

20 yaşındaki İsveçli kanat oyuncusu; hızı, bire birdeki etkinliği ve hücumdaki yaratıcılığıyla dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı teknik heyet, Bardghji'nin ikinci yarıda rotasyona dinamizm katabileceği görüşünde.

GENÇLİK VE MALİYET AVANTAJI

Beşiktaş yönetimi, hem yaş ortalamasını düşürmek hem de maliyeti düşük transferlerle kadroyu güçlendirmek istiyor. Bu nedenle Bardghji hamlesi, kulübün ara transfer stratejisiyle örtüşen bir adım olarak değerlendiriliyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.